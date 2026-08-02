Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Mühendisin tavsiyesiyle başladı: Bu yıl 3 ton hasat edecek

Mühendisin tavsiyesiyle başladı: Bu yıl 3 ton hasat edecek

Tokat'ta 25 yıl önce bir ziraat mühendisinin yönlendirmesiyle vişne üretimine başlayan Salih Menevşe, bugün 500'den fazla ağacıyla üretim yapıyor. Bu yıl bahçesinden 2,5 ila 3 ton vişne hasat etmeyi bekleyen üretici, "Bu işi yapmak isteyenlere tavsiye ederim" dedi.

Kaynak: AA
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Mühendisin tavsiyesiyle başladı: Bu yıl 3 ton hasat edecek - Resim: 1

MÜHENDİSİN TAVSİYESİYLE BAŞLADI: bU YIL 3 TON ÜRÜN BEKLİYOR

Tokat'ta yaşayan Salih Menevşe, 25 yıl önce bir ziraat mühendisinin tavsiyesiyle başladığı vişne üretiminde bugün yüzlerce ağaca ulaştı.

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Mühendisin tavsiyesiyle başladı: Bu yıl 3 ton hasat edecek - Resim: 2

Bu yıl bahçesinden 2,5 ila 3 ton vişne hasat etmeyi bekleyen üretici, vişne yetiştiriciliğinin kazançlı olduğunu söyledi.

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Mühendisin tavsiyesiyle başladı: Bu yıl 3 ton hasat edecek - Resim: 3

25 YIL ÖNCE ALDIĞI TAVSİYE HAYATINI DEĞİŞTİRDİ

Tokat merkeze bağlı Ortaören köyünde yaşayan Salih Menevşe, Tarım ve Orman Müdürlüğünde görev yapan bir ziraat mühendisinin yönlendirmesiyle vişne üretimine başladığını anlattı.

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Mühendisin tavsiyesiyle başladı: Bu yıl 3 ton hasat edecek - Resim: 4

İlk yıllarda 350-400 ağacı bulunan Menevşe'nin bahçesinde bugün 500'den fazla vişne ağacı bulunuyor.

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Mühendisin tavsiyesiyle başladı: Bu yıl 3 ton hasat edecek - Resim: 5

"BU İŞİ YAPMAK İSTEYENLERE TAVSİYE EDERİM"

Vişne üretiminin kârlı olduğunu belirten Menevşe, bu üretim modelini düşünenlere de tavsiyede bulundu.

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Mühendisin tavsiyesiyle başladı: Bu yıl 3 ton hasat edecek - Resim: 6

Üretici, köylerinin vişne yetiştiriciliği için uygun olduğunu belirterek...

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Mühendisin tavsiyesiyle başladı: Bu yıl 3 ton hasat edecek - Resim: 7

vişnenin fazla su istemediğini ve birçok ürüne göre daha avantajlı olduğunu ifade etti.

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Mühendisin tavsiyesiyle başladı: Bu yıl 3 ton hasat edecek - Resim: 8

BU YIL 3 TONA YAKIN HASAT BEKLİYOR

Hasat döneminin başladığını söyleyen Menevşe, bu sezon bahçesinden 2,5 ila 3 ton arasında vişne toplamayı beklediklerini açıkladı.

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Mühendisin tavsiyesiyle başladı: Bu yıl 3 ton hasat edecek - Resim: 9

Hasat döneminde günlük 10 işçi çalıştırdıklarını belirten üretici, vişne toplamak için işçi bulmakta zorlandıklarını da dile getirdi.

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Mühendisin tavsiyesiyle başladı: Bu yıl 3 ton hasat edecek - Resim: 10

TOKAT'TA ÜRETİM ARTIYOR

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü verilerine göre Tokat'ta 2024 yılında 6 bin 175 ton vişne üretimi gerçekleştirildi.

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Mühendisin tavsiyesiyle başladı: Bu yıl 3 ton hasat edecek - Resim: 11

Geçen yıl yaşanan zirai don nedeniyle üretim olumsuz etkilenirken, bu yıl ise 6 bin 500 ton vişne hasadı bekleniyor.

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Mühendisin tavsiyesiyle başladı: Bu yıl 3 ton hasat edecek - Resim: 12

Toplanan ürünlerin önemli bir bölümü ise meyve suyu fabrikalarına gönderiliyor.

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