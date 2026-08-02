Mühendisin tavsiyesiyle başladı: Bu yıl 3 ton hasat edecek

MÜHENDİSİN TAVSİYESİYLE BAŞLADI: bU YIL 3 TON ÜRÜN BEKLİYOR
Tokat'ta yaşayan Salih Menevşe, 25 yıl önce bir ziraat mühendisinin tavsiyesiyle başladığı vişne üretiminde bugün yüzlerce ağaca ulaştı.
MÜHENDİSİN TAVSİYESİYLE BAŞLADI: bU YIL 3 TON ÜRÜN BEKLİYOR
Tokat'ta yaşayan Salih Menevşe, 25 yıl önce bir ziraat mühendisinin tavsiyesiyle başladığı vişne üretiminde bugün yüzlerce ağaca ulaştı.
Bu yıl bahçesinden 2,5 ila 3 ton vişne hasat etmeyi bekleyen üretici, vişne yetiştiriciliğinin kazançlı olduğunu söyledi.
25 YIL ÖNCE ALDIĞI TAVSİYE HAYATINI DEĞİŞTİRDİ
Tokat merkeze bağlı Ortaören köyünde yaşayan Salih Menevşe, Tarım ve Orman Müdürlüğünde görev yapan bir ziraat mühendisinin yönlendirmesiyle vişne üretimine başladığını anlattı.
İlk yıllarda 350-400 ağacı bulunan Menevşe'nin bahçesinde bugün 500'den fazla vişne ağacı bulunuyor.
"BU İŞİ YAPMAK İSTEYENLERE TAVSİYE EDERİM"
Vişne üretiminin kârlı olduğunu belirten Menevşe, bu üretim modelini düşünenlere de tavsiyede bulundu.
Üretici, köylerinin vişne yetiştiriciliği için uygun olduğunu belirterek...
vişnenin fazla su istemediğini ve birçok ürüne göre daha avantajlı olduğunu ifade etti.
BU YIL 3 TONA YAKIN HASAT BEKLİYOR
Hasat döneminin başladığını söyleyen Menevşe, bu sezon bahçesinden 2,5 ila 3 ton arasında vişne toplamayı beklediklerini açıkladı.
Hasat döneminde günlük 10 işçi çalıştırdıklarını belirten üretici, vişne toplamak için işçi bulmakta zorlandıklarını da dile getirdi.
TOKAT'TA ÜRETİM ARTIYOR
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü verilerine göre Tokat'ta 2024 yılında 6 bin 175 ton vişne üretimi gerçekleştirildi.
Geçen yıl yaşanan zirai don nedeniyle üretim olumsuz etkilenirken, bu yıl ise 6 bin 500 ton vişne hasadı bekleniyor.
Toplanan ürünlerin önemli bir bölümü ise meyve suyu fabrikalarına gönderiliyor.