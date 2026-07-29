Muğla'nın Seydikemer ilçesine bağlı Bayır Mahallesi'nde tarlada başlayan yangın, kısa sürede yakındaki ormanlık alana yayıldı.
Muğla’da orman alevlere teslim: Yol kapandı, hastane ve evler boşaltıldı... Valilik açıklama yaptı
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde zirai alanda başlayıp ormana yayılan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Alevlerin ilerlemesi üzerine Fethiye-Antalya karayolu güvenlik gerekçesiyle trafiğe kapatıldı.Kaynak: AA / DHA / İHA
Rüzgarın etkisiyle sık ağaçların bulunduğu bölgede hızla büyüyen alevleri kontrol altına almak için ekipler seferber oldu.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı yangın söndürme unsurları ile Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Alevlere 5 uçak ve 11 helikopter ile havadan; 40 arazöz, 1 iş makinesi ve 261 personelden oluşan karadaki ekiplerce yoğun müdahale sürdürülüyor.
Alevlerin tehdit oluşturduğu Fethiye-Antalya karayolu, olası risk önüne geçmek amacıyla tedbiren araç trafiğine kapatıldı.
Güvenlik önlemlerinin tamamlanması ve söndürme çalışmalarının ardından güzergahın yeniden ulaşıma açılacağı bildirildi.
Alevlerin yerleşim yerlerine doğru ilerlemesi üzerine bölgedeki bazı binalar yangından olumsuz etkilendi.
Tehlikenin büyümesiyle birlikte Seydikemer Devlet Hastanesi ile çevredeki meskenlerin tedbiren tahliyesine karar verildi. Hastaneden çıkarılan kişilerin Fethiye'deki muhtelif sağlık kuruluşlarına nakledildiği aktarıldı.
Şiddetini artıran rüzgar, alevlerin yayılma hızını artırırken söndürme ekiplerinin işini zorlaştırıyor.
Ekiplerin gökyüzünden ve karadan aralıksız sürdürdüğü söndürme çalışmaları kapsamında bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı.
Öte yandan, güvenlik gerekçesiyle Fethiye-Seydikemer-Antalya kara yolu geçici süreyle sivil araç geçişine kapatıldı.
Yetkililer, sürücülerin alternatif yollara yönelmesini, müdahale ekiplerinin geçişini kolaylaştırmak adına emniyet şeritlerinin boş bırakılmasını önemle vurguladı.
Muğla Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Seydikemer yangınına müdahale faaliyetleri ilgili Valiliğimiz koordinasyonunda mücadele aralıksız devam etmektedir."
"Sahada toplam 373 personel, 5 uçak, 12 helikopter, 35 arazöz, 8 ilk müdahale aracı (İMA), 22 su tankeri, 14 iş makinesi, 44 hizmet aracı ve 2 ambulans görev yapmaktadır. 43 hane ile 65 vatandaş tahliye edilmiştir."