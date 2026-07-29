Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Muğla’da orman alevlere teslim: Yol kapandı, hastane ve evler boşaltıldı... Valilik açıklama yaptı

Muğla’da orman alevlere teslim: Yol kapandı, hastane ve evler boşaltıldı... Valilik açıklama yaptı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde zirai alanda başlayıp ormana yayılan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Alevlerin ilerlemesi üzerine Fethiye-Antalya karayolu güvenlik gerekçesiyle trafiğe kapatıldı.

Kaynak: AA / DHA / İHA
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Muğla’da orman alevlere teslim: Yol kapandı, hastane ve evler boşaltıldı... Valilik açıklama yaptı - Resim: 1

Muğla'nın Seydikemer ilçesine bağlı Bayır Mahallesi'nde tarlada başlayan yangın, kısa sürede yakındaki ormanlık alana yayıldı.

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Muğla’da orman alevlere teslim: Yol kapandı, hastane ve evler boşaltıldı... Valilik açıklama yaptı - Resim: 2

Rüzgarın etkisiyle sık ağaçların bulunduğu bölgede hızla büyüyen alevleri kontrol altına almak için ekipler seferber oldu.

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Muğla’da orman alevlere teslim: Yol kapandı, hastane ve evler boşaltıldı... Valilik açıklama yaptı - Resim: 3

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı yangın söndürme unsurları ile Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi.

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Muğla’da orman alevlere teslim: Yol kapandı, hastane ve evler boşaltıldı... Valilik açıklama yaptı - Resim: 4

Alevlere 5 uçak ve 11 helikopter ile havadan; 40 arazöz, 1 iş makinesi ve 261 personelden oluşan karadaki ekiplerce yoğun müdahale sürdürülüyor.

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Muğla’da orman alevlere teslim: Yol kapandı, hastane ve evler boşaltıldı... Valilik açıklama yaptı - Resim: 5

Alevlerin tehdit oluşturduğu Fethiye-Antalya karayolu, olası risk önüne geçmek amacıyla tedbiren araç trafiğine kapatıldı.

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Muğla’da orman alevlere teslim: Yol kapandı, hastane ve evler boşaltıldı... Valilik açıklama yaptı - Resim: 6

Güvenlik önlemlerinin tamamlanması ve söndürme çalışmalarının ardından güzergahın yeniden ulaşıma açılacağı bildirildi.

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Muğla’da orman alevlere teslim: Yol kapandı, hastane ve evler boşaltıldı... Valilik açıklama yaptı - Resim: 7

Alevlerin yerleşim yerlerine doğru ilerlemesi üzerine bölgedeki bazı binalar yangından olumsuz etkilendi.

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Muğla’da orman alevlere teslim: Yol kapandı, hastane ve evler boşaltıldı... Valilik açıklama yaptı - Resim: 8

Tehlikenin büyümesiyle birlikte Seydikemer Devlet Hastanesi ile çevredeki meskenlerin tedbiren tahliyesine karar verildi. Hastaneden çıkarılan kişilerin Fethiye'deki muhtelif sağlık kuruluşlarına nakledildiği aktarıldı.

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Muğla’da orman alevlere teslim: Yol kapandı, hastane ve evler boşaltıldı... Valilik açıklama yaptı - Resim: 9

Şiddetini artıran rüzgar, alevlerin yayılma hızını artırırken söndürme ekiplerinin işini zorlaştırıyor.

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Muğla’da orman alevlere teslim: Yol kapandı, hastane ve evler boşaltıldı... Valilik açıklama yaptı - Resim: 10

Ekiplerin gökyüzünden ve karadan aralıksız sürdürdüğü söndürme çalışmaları kapsamında bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı.

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Muğla’da orman alevlere teslim: Yol kapandı, hastane ve evler boşaltıldı... Valilik açıklama yaptı - Resim: 11

Öte yandan, güvenlik gerekçesiyle Fethiye-Seydikemer-Antalya kara yolu geçici süreyle sivil araç geçişine kapatıldı.

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Muğla’da orman alevlere teslim: Yol kapandı, hastane ve evler boşaltıldı... Valilik açıklama yaptı - Resim: 12

Yetkililer, sürücülerin alternatif yollara yönelmesini, müdahale ekiplerinin geçişini kolaylaştırmak adına emniyet şeritlerinin boş bırakılmasını önemle vurguladı.

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Muğla’da orman alevlere teslim: Yol kapandı, hastane ve evler boşaltıldı... Valilik açıklama yaptı - Resim: 13

Muğla Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Seydikemer yangınına müdahale faaliyetleri ilgili Valiliğimiz koordinasyonunda mücadele aralıksız devam etmektedir."

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Muğla’da orman alevlere teslim: Yol kapandı, hastane ve evler boşaltıldı... Valilik açıklama yaptı - Resim: 14

"Sahada toplam 373 personel, 5 uçak, 12 helikopter, 35 arazöz, 8 ilk müdahale aracı (İMA), 22 su tankeri, 14 iş makinesi, 44 hizmet aracı ve 2 ambulans görev yapmaktadır. 43 hane ile 65 vatandaş tahliye edilmiştir."

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