Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Aktüel Müge Anlı izleyicilerine kötü haber: Sezon finali tarihi belli oldu

Müge Anlı izleyicilerine kötü haber: Sezon finali tarihi belli oldu

Televizyon ekranlarının uzun soluklu gündüz kuşağı programlarından Müge Anlı ile Tatlı Sert, başarılı geçen bir sezonun ardından yaz arasına giriyor.

Cemile Kurel Cemile Kurel
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Müge Anlı izleyicilerine kötü haber: Sezon finali tarihi belli oldu - Resim: 1

Kayıp vakaları, cinayet dosyaları ve çözüme kavuşan olaylarla milyonları ekran başına toplayan program, sezon finali yapacak.

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Müge Anlı izleyicilerine kötü haber: Sezon finali tarihi belli oldu - Resim: 2

Haziran ayının son haftasına girilmesiyle birlikte birçok dizi ve televizyon programı sezonu kapatırken, Müge Anlı izleyicileri de programın ne zaman ara vereceğini ve yeni sezonun hangi tarihte başlayacağını merak etmeye başladı. Arama motorlarında "Müge Anlı sezon finali ne zaman?", "Müge Anlı bugün son bölüm mü?" ve "Yeni sezon ne zaman başlayacak?" soruları öne çıkan aramalar arasında yer aldı.

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Müge Anlı izleyicilerine kötü haber: Sezon finali tarihi belli oldu - Resim: 3

26 HAZİRAN'DA SEZON FİNALİ

ATV ekranlarında hafta içi her sabah yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert, 26 Haziran Cuma günü izleyicisine kısa süreliğine veda edecek. Programın, önceki yıllarda olduğu gibi yaklaşık iki aylık yaz tatiline çıkması bekleniyor.

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Müge Anlı izleyicilerine kötü haber: Sezon finali tarihi belli oldu - Resim: 4

YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Geçtiğimiz yıl 27 Haziran'da sezon finali yapan program, yeni sezonuna 1 Eylül 2025'te başlamıştı. Bu yıl da benzer bir yayın takviminin izlenmesi beklenirken, yeni sezon başlangıç tarihine ilişkin resmi açıklamanın önümüzdeki haftalarda yapılması öngörülüyor.

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Müge Anlı izleyicilerine kötü haber: Sezon finali tarihi belli oldu - Resim: 5

Milyonlarca izleyicinin yakından takip ettiği Müge Anlı ile Tatlı Sert'in yaz arasının ardından eylül ayında yeniden ekranlarda olması bekleniyor.

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