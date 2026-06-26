Müge Anlı izleyicilerine kötü haber: Sezon finali tarihi belli oldu

Haziran ayının son haftasına girilmesiyle birlikte birçok dizi ve televizyon programı sezonu kapatırken, Müge Anlı izleyicileri de programın ne zaman ara vereceğini ve yeni sezonun hangi tarihte başlayacağını merak etmeye başladı. Arama motorlarında "Müge Anlı sezon finali ne zaman?", "Müge Anlı bugün son bölüm mü?" ve "Yeni sezon ne zaman başlayacak?" soruları öne çıkan aramalar arasında yer aldı.