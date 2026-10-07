Bursa’nın Mudanya ilçesinde, ruhsatsız ve kaçak olduğu gerekçesiyle 2 katlı evi için yıkım kararı alınan Ahmet Kunuk (67), çatıya çıkarak elinde benzin bidonuyla görevlilere direndi.
Mudanya’da çatıya çıkan adam: Yüz Numaralı Adam’ı hatırlattı
Bursa Mudanya’da evinin yıkılmaması için çatıya çıkan kişi yıllar önce merhum Kemal Sunal ile Oya Aydoğan’ın oynadığı ‘Yüz numaralı adam’ filmini akıllara getirdi. Çatıya çıkarak evinin yıkılmasına direnen ev sahibini ikna etmek jandarmaya kaldı.Kaynak: DHA
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Jandarma ekiplerinin 3 saat süren ikna çabasıyla çatınan inen Kunuk’a evi boşaltması için ek süre verildi.
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Mesudiye Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, ruhsatsız ve kaçak olduğu gerekçesiyle hakkında yıkım kararı bulunan 2 katlı evin sahibi Ahmet Kunuk, yıkım için gelen ekiplere direnerek çatıya çıktı.
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Elinde benzin bidonuyla çatıda beklemeye başlayan ev sahibi için bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
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Ahmet Kunuk, jandarma ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren ikna çabasının ardından elindeki benzin bidonunu bırakıp, çatıdan indi.
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