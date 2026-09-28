Yeniçağ Gazetesi
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Motosiklet tutkunlarından pilav etkinliği

Çanakkale’nin Çan ilçesine bağlı Etili köyünde bu yıl ikincisi düzenlenen Pilav Etkinliği, bölgedeki yüzlerce motosiklet sevdalısını aynı çatı altında buluşturdu. Birlik ve dayanışma mesajlarının öne çıktığı organizasyonda güvenli sürüşün önemine vurgu yapıldı.

Kaynak: İHA
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Motosiklet tutkunlarından pilav etkinliği - Resim: 1

Etili köyünde bulunan Kızılcıklık Parkı’nda gerçekleştirilen buluşmaya Çanakkale merkez ve ilçelerinin yanı sıra Trakya ile Güney Marmara bölgesinden yaklaşık 250 motosiklet sürücüsü katıldı.

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Motosiklet tutkunlarından pilav etkinliği - Resim: 2

Katılımcılar arasında düzenlenen çekilişlerde sürücülere koruyucu gözlük ve eldiven gibi güvenlik ekipmanları hediye edildi. Organizasyona sunduğu katkılardan ötürü iş insanı İsmail Tülek’e, Çanakkale Motosikletliler Derneği Başkanı Erdinç Güler tarafından teşekkür plaketi takdim edildi.

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Motosiklet tutkunlarından pilav etkinliği - Resim: 3

"KASK KULLANIMI HAYAT KURTARIR"

Etkinlikte konuşan Çanakkale Motosikletliler Derneği Başkanı Erdinç Güler, motosiklet kullanıcılarının trafikte güvenlik ekipmanlarını eksiksiz kullanması gerektiğine dikkat çekti.

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Motosiklet tutkunlarından pilav etkinliği - Resim: 4

Kask kullanımının hayati önem taşıdığını hatırlatan Güler, tüm sürücülere trafikte daha dikkatli olmaları ve kask takmadan yola çıkmamaları yönünde çağrıda bulundu.

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Motosiklet tutkunlarından pilav etkinliği - Resim: 5

Motosiklet tutkunlarının keyifli anlar yaşadığı geleneksel buluşma, yapılan ikramlar ve sohbetlerin ardından sona erdi.

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Motosiklet tutkunlarından pilav etkinliği - Resim: 6
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Motosiklet tutkunlarından pilav etkinliği - Resim: 7
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