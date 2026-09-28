Motosiklet tutkunlarından pilav etkinliği

Katılımcılar arasında düzenlenen çekilişlerde sürücülere koruyucu gözlük ve eldiven gibi güvenlik ekipmanları hediye edildi. Organizasyona sunduğu katkılardan ötürü iş insanı İsmail Tülek’e, Çanakkale Motosikletliler Derneği Başkanı Erdinç Güler tarafından teşekkür plaketi takdim edildi.