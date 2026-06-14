“Motosiklet ambulanslar” şimdiden binlerce hayat kurtardı

"Motorize ekibimiz, trafiğin tıkandığı veya yolların kapalı olduğu yerlerde 3-5 dakika içerisinde vakaya ulaşıyor ve ilk yardımı yapıyor. İlk yardım için gerekli olan tüm cihazlar motosiklette bulunmaktadır. Motorize ekiplerimizde görev alan arkadaşlarımız, diğer kara ambulanslarında görev alan arkadaşlarımızla aynı eğitim, bilgi ve beceriye sahip kişilerdir. O yüzden yaptıkları müdahalede hiçbir eksiklik olmaz."