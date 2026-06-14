Adana'da trafiğin yoğun seyrettiği arterlerde ve büyük araçların girişine kapalı olan dar alanlarda, acil sağlık hizmetlerinin aksamaması amacıyla motorize ekipler büyük bir işlev üstleniyor. 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliği tarafından 2010 yılında hayata geçirilen motosikletli ambulans uygulaması, her türlü medikal ve travma vakasına zaman kaybetmeden müdahale edilmesine olanak tanıyor.
“Motosiklet ambulanslar” şimdiden binlerce hayat kurtardı
Adana'da yoğun trafik ve dar sokaklar nedeniyle ulaşımı güç olan noktalardaki vakalara 3 ila 5 dakika içinde ulaşan motosikletli 112 Acil Sağlık ekipleri, yaptıkları hızlı ilk müdahaleyle hayat kurtarıyor. Ambulans donanımına sahip ekipler kritik dakikaların en etkin şekilde kullanılmasını sağlıyor.Kaynak: AA
Adana Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Adnan Atılgan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, kentteki trafik yoğunluğunun ambulansların hızını kesmesini önlemek adına motorize ekipleri aktif olarak kullandıklarını belirtti. Trafiğin tıkandığı noktalarda motosikletli ekiplerin hızla devreye girdiğini ifade eden Atılgan, şu bilgileri verdi:
"Motorize ekibimiz, trafiğin tıkandığı veya yolların kapalı olduğu yerlerde 3-5 dakika içerisinde vakaya ulaşıyor ve ilk yardımı yapıyor. İlk yardım için gerekli olan tüm cihazlar motosiklette bulunmaktadır. Motorize ekiplerimizde görev alan arkadaşlarımız, diğer kara ambulanslarında görev alan arkadaşlarımızla aynı eğitim, bilgi ve beceriye sahip kişilerdir. O yüzden yaptıkları müdahalede hiçbir eksiklik olmaz."
Ekipler tıkanan arterlerin olduğu bölgelerde vakaya ulaşıp ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, ihtiyaç durumuna göre arkasından hemen kara ambulansı çağırabiliyor.
Motosikletlerde yer alan tıbbi donanımın normal bir ambulanstakilerle eş değer olduğunu aktaran Atılgan, olay yerine ulaşan ekiplerin hastanın bilinç durumunu ve yaşamsal bulgularını hızla değerlendirerek gerekli tüm müdahaleleri eksiksiz bir şekilde gerçekleştirdiğini vurguladı.
Sistemde 5 yıldır aktif olarak görev yapan Paramedik Burak Tanrıkulu ise motosikletli sağlık personeli olmanın hem avantajlarını hem de zorluklarını paylaştı. Standart ambulansların girmekte zorlandığı veya manevra yapamadığı alanlarda motosikletle çok daha rahat hareket edebildiklerini belirten Tanrıkulu, şunları kaydetti:
"Ambulansların girip dönemeyeceği ve manevra yapamayacağı noktaları kullanabildiğim için çok fazla trafiğe takılmıyorum. 5 yılda 500-600 vakaya müdahale ettim. Zor ama zevkli. Motorize ekipte görev yapmak için öncelikle motosikleti sevmek gerekiyor, sevmezseniz motorize ekipte çalışmak mümkün değil."