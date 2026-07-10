Motorine indirim gelecek ama vatandaşa değil devlete gidecek

ART ARDA ZAMLAR GELMİŞTİ

ABD’nin İran’a saldırması ve Rusya’nın dizel ihracatını yasaklama kararı, Brent petrol ve küresel piyasalarda motorinin metrik ton fiyatlarının yükselmesine yol açtı. Bu gelişme, motorine hafta içinde üç ayrı günde toplam 5 TL 15 kuruş zam yapılmasına yol açtı. Küresel piyasalarda, motorin fiyatları bir miktar gevşedi. Motorine, bu gece yarısı yarısı 2,16 TL indirim gelecek. Ancak, indirim pompaya yansımayacak.