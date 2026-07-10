Ancak indirim pompaya yansımayacak. Resmi Gazete'de yayımlanan karar uyarınca, ÖTV kesintisi uygulanacak ve fiyatlarda değişiklik olmayacak.
Motorine indirim gelecek ama vatandaşa değil devlete gidecek
Motorine bir hafta içerisinde gelen 5 lira 15 kuruşluk zammın ardından bu gece yarısı 2 lira 16 kuruş indirim gelecek.Yunus Arıkan
Hafta içinde peş peşe üç kez zamlanan motorine, bu gece yarısı 2,16 TL indirim gelecek.
Sektör temsilcileri, bu ayın başında eşel mobil sistemiyle ilgili Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı‘na işaret ederek, "Karar gereği indirim tutarının tamamı kadar ÖTV artırılacak. Dolasıyla pompaya indirim yansımayacak" dedi.
ART ARDA ZAMLAR GELMİŞTİ
ABD’nin İran’a saldırması ve Rusya’nın dizel ihracatını yasaklama kararı, Brent petrol ve küresel piyasalarda motorinin metrik ton fiyatlarının yükselmesine yol açtı. Bu gelişme, motorine hafta içinde üç ayrı günde toplam 5 TL 15 kuruş zam yapılmasına yol açtı. Küresel piyasalarda, motorin fiyatları bir miktar gevşedi. Motorine, bu gece yarısı yarısı 2,16 TL indirim gelecek. Ancak, indirim pompaya yansımayacak.
CUMHURBAŞKANI KARARI İLE İNDİRİM ÖTV'YE GİDECEK
Sektör temsilcileri, 3 Temmuz’da akaryakıtta uygulanan eşel mobil sistemiyle ilgili Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı‘na işaret ederek, "Karar gereği benzin ve motorine gelecek indirimlerin tamamı kadar ÖTV artırılacak. Dolasıyla pompaya indirim yansımayacak" dedi.
Sektör kaynakları, devletin motorinde ÖTV kesintisi yapacağı tutarın şu anda 10 TL düzeyinde olduğunu belirterek, "Bu gece yarısından sonra 8 TL’nin altına düşecek. Devlet, indirimlerle 8 TL’yi sıfırlayacak. Sonra indirimler pompa satış fiyatlarına yansıyacak" dedi.
NE OLMUŞTU?
Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı‘na göre, yurt içi rafineri fiyatlarında artış olması durumunda, 31 Temmuz'a kadar fiyat artışının yüzde 50'si kadar ÖTV indirimi uygulanacak. 1 Ağustos - 30 Eylül döneminde artışın yüzde 25'i kadar ÖTV indirimi yapılacak. 1 Ekim 2026 itibarıyla eşel mobil sistemi tamamen sona erecek. Rafineri fiyatlarıın düşmesi durumunda indirim tutarının tamamı kadar ÖTV artırılacak.
İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI 10 TEMMUZ
İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 62.90 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 69.88 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 31.19 TL
İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 62.75 TL
İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 69.73 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 30.59 TL
ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI 10 TEMMUZ
Ankara'da benzin litre fiyatı: 63.86 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı: 70.99 TL
Ankara'da LPG litre fiyatı: 31.19 TL
İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI 10 TEMMUZ
İzmir’de benzin litre fiyatı: 64.14 TL
İzmir’de motorin litre fiyatı: 71.26 TL
İzmir’de LPG litre fiyatı: 30.99 TL