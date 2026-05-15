Motokuryelere erteleme müjdesi!

15 Mayıs 2026 Cuma
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, motokuryeler için zorunlu hale getirilen SRC Kurye Mesleki Yeterlilik Belgesi ve Kurye Faaliyet Belgesi alma süresinin uzatılacağını açıkladı.

1 Milyon motokuryeyi yakından ilgilendiren yeni düzenleme için geri sayım başladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında zorunlu hale getirilen SRC Kurye Mesleki Yeterlilik Belgesi ile Kurye Faaliyet Belgesi için tanınan geçiş süresinin uzatılacağını duyurdu.

Bakan Uraloğlu, gerekli hazırlıkların tamamlandığını belirterek düzenlemenin kısa süre içinde Resmi Gazete’de yayımlanmasının beklendiğini söyledi. Böylece motokuryeler, belgelerini almak için 1 Ocak 2027 tarihine kadar ek süre kazanmış olacak.

KURYELER İÇİN YENİ DÖNEM

15 Mayıs 2025 tarihinde yapılan yönetmelik değişikliğiyle kurye işletmeciliğinin ilk kez resmi olarak tanımlandığını hatırlatan Uraloğlu, düzenleme kapsamında kuryelerin taşıyabileceği gönderi miktarı, çalışma kuralları ve trafik güvenliğiyle ilgili esasların belirlendiğini ifade etti.

Yeni sistemle birlikte motokuryeler için mesleki yeterlilik şartı getirilirken, taşıma faaliyetlerinin kayıt altına alınması amacıyla yetki belgesi ücretlerinde yüzde 95 indirim uygulandığı açıklandı.

103 bin işletmeciye yetki belgesi verildi


Bakanlığın verilerine göre son bir yılda toplam 103 bin 493 kurye işletmecisine yetki belgesi düzenlendi. Bu belgelere kayıtlı taşıt sayısı ise 106 bin 77’ye ulaştı. Türkiye genelinde tek taşıtla faaliyet gösteren motokurye sayısının 100 bin 876 olduğu belirtildi.

Kayıtlı taşıtların büyük bölümünü motosikletler oluşturdu. Kullanılan araçların yüzde 85,7’sinin 5 yaşın altında olduğu bildirildi.

EN ÇOK KAYIT İSTANBUL'DA
Yetki belgelerinde ilk sırayı İstanbul aldı. İstanbul’u Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa takip etti. En az yetki belgesinin bulunduğu ilin ise Tunceli olduğu açıklandı.

