Türkiye ile Rusya arasında tarımsal üretimi yakından ilgilendiren yeni bir anlaşma için hazırlık yapılıyor. Moskova'nın bazı kritik ürünlere uyguladığı ihracat kısıtlamalarında Türkiye'ye özel alan açması bekleniyor.
Moskova’dan Türkiye’ye özel karar: Kritik ürünlerin önü açılıyor
İran savaşı ve Hürmüz Boğazı'nın kapanmasıyla gübre tedarikinde sıkışan Türkiye için Rusya'dan kritik adım geliyor. Moskova, ihracatını sınırladığı azotlu ve fosforlu gübreler ile amonyakta Türkiye'ye özel düzenlemeye hazırlanıyor.Kaynak: Diğer
Yeni düzenlemenin azotlu ve fosforlu gübrelerin yanı sıra amonyak sevkiyatını da kapsaması planlanıyor. Böylece Türkiye'nin özellikle gübre kullanımının arttığı bahar dönemindeki ihtiyacının güvence altına alınması hedefleniyor.
Türkiye'nin gübre tedarikinde yaşadığı sıkışıklık İran savaşı sonrasında daha belirgin hale geldi. Hürmüz Boğazı'nın kapanmasıyla Körfez ülkelerinden üre, amonyak ve kükürt ithalatı dururken Rusya da bazı gübre ürünlerine kota ve kısıtlama getirmişti.
Türkiye'nin yıllık gübre üretim kapasitesi 8 milyon tonun üzerinde bulunuyor. Ancak amonyak, fosforik asit, fosfat kayası, potasyum ve kükürt gibi temel hammaddelerde ithalata bağımlılık üretimi sınırlıyor.
Türkiye'de 7 büyük üretici 17 tesiste faaliyet gösterirken yıllık üretim yaklaşık 4,5-5 milyon ton seviyesinde gerçekleşiyor. Tarım sektörünün yıllık gübre kullanımı ise yaklaşık 7 milyon tonu buluyor. Aradaki fark büyük ölçüde ithalatla karşılanıyor.
Rusya'dan tedarikin güçlenmesi yalnızca çiftçinin gübreye erişimini değil, üreticilerin kapasite kullanımını da destekleyebilir. Uygun piyasa koşullarında Türkiye'nin yıllık 500 bin ton ile 1 milyon ton arasında değişen gübre ihracatının da artabileceği değerlendiriliyor.