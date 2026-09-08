Moskova’dan Türkiye’ye özel karar: Kritik ürünlerin önü açılıyor

Rusya'dan tedarikin güçlenmesi yalnızca çiftçinin gübreye erişimini değil, üreticilerin kapasite kullanımını da destekleyebilir. Uygun piyasa koşullarında Türkiye'nin yıllık 500 bin ton ile 1 milyon ton arasında değişen gübre ihracatının da artabileceği değerlendiriliyor.