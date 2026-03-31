Montella tarihi maç öncesi neşteri vurdu: 3 futbolcuyu kulübeye çekti

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde kritik bir maça çıkıyor. Bizim Çocuklar, deplasmanda Kosova ile karşı karşıya gelecek.
Türkiye A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası play-off finalinde Kosova ile karşı karşıya geliyor. Dev mücadelede ilk 11'ler belli oldu. Deneyimli teknik adam 3 ismi kulübeye çekti. İşte detaylar...
Priştine’deki Fadil Vokrri Stadyumu’nda oynanacak mücadele TSİ 21.45’te başlayacak. Karşılaşmayı İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek.
A Milli Takım, yarı finalde Romanya’yı 1-0 mağlup ederek finale yükselirken, Kosova ise Slovakya’yı 4-3 yenerek bu aşamaya geldi.
Montella, Romanya maçına kıyasla kadroda 3 değişiklik yaptı.
Deneyimli Teknik Direktör, Romanya maçına ilk 11'de başlayan Mert Müldür, Samet Akaydın ve Barış Alper Yılmaz'ı bu müsabakada kulübeye çekti.
Montella, 3 isim yerine Orkun Kökçü, Ozan Kabak ve Zeki Çelik'i tercih etti.
KOSOVA-TÜRKİYE İLK 11’LER
Kosova: Muric, Vojvoda, Dellova, Hajrizi, Hajdari, Gallapeni, Hodza, Muslija, Rexhbecaj, Asllani, Muriqi.
TÜRKİYE: Uğurcan, Zeki, Ozan, Abdülkerim, Ferdi, İsmail, Hakan, Orkun, Arda, Kenan, Kerem.
ROMANYA MAÇI 11'İ
TÜRKİYE: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Samet Akaydın, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Barış Alper Yılmaz, Arda Güler, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu