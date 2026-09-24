Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Montella imalı soruya yanıt verdi: 'Farklı teklifler gelmiştir ama...'

Montella imalı soruya yanıt verdi: 'Farklı teklifler gelmiştir ama...'

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Fransa maçı öncesi açıklamalarda bulundu. İtalyan teknik adam, başarısız geçen Dünya Kupası sonrası oynanacak zorlu karşılaşmalarda olası kötü sonuçlar halinde yaşanacak baskıyla nasıl yüzleşeceği sorusuna yanıt verdi.

Furkan Çelik Furkan Çelik
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Montella imalı soruya yanıt verdi: 'Farklı teklifler gelmiştir ama...' - Resim: 1

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ilk maçında yarın Kocaeli Stadyumu'nda Fransa'yı ağırlayacak A Milli Takım'da maç öncesi teknik direktör Vincenzo Montella açıklamalarda bulundu.

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Montella imalı soruya yanıt verdi: 'Farklı teklifler gelmiştir ama...' - Resim: 2

'TÜM OYUNCULARIMIZA GÜVENİYORUZ'

Takımdaki eksikler hakkında konuşan Montella, "Hakan, Kenan, Mert Müldür, Orkun gibi çok önemli eksiklerimiz var. Ancak kadromuzda olan bütün futbolcularımıza güveniyoruz. Burayı hak ettikleri için buradalar. Bu dönemi 2 yıllık yeni dönemin başlangıcı olarak görüyoruz." dedi.

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Montella imalı soruya yanıt verdi: 'Farklı teklifler gelmiştir ama...' - Resim: 3

'DÜNYA KUPASI SONRASI KÖTÜ DÜŞÜNCELERE KAPILMADIM'

"Dünya Kupası'nın ardından UEFA Uluslar Ligi'nde zor maçlar oynanacak. Kötü sonuçlar alınması durumunda yaşanacak baskıyla nasıl başa çıkacaksınız?" şeklinde gelen soruya Montella, "Daha direkt bir soru olabilirdi bu aslında. Alınmazdım." diye gülerek karşılık verdi.

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Montella imalı soruya yanıt verdi: 'Farklı teklifler gelmiştir ama...' - Resim: 4

İtalyan teknik adam sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Gerçekçi olmam gerekiyor. Milli takıma çok bağlıyım. Çok başarılı günler yaşadık. Futbol acımasızdır bazen. Ben buradaki işimizin bittiğini düşünmüyorum. Dünya Kupası sonrası kötü düşüncelere kapılmadım. Benim kalbim burada. Bu dönemde belki farklı farklı teklifler gelmiştir ama onları hiç dinlemedim bile." diye cevapladı.

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Montella imalı soruya yanıt verdi: 'Farklı teklifler gelmiştir ama...' - Resim: 5

'ÜST ÜSTE 4 MAÇ OYNAMAK BİZİ HEYECANLANDIRIYOR'

"Belki de tarihimizde ilk defa bu seviyede üst üste dört maç oynayacağımız bir serüven yaşayacağız. Bu bizi heyecanlandırıyor ve motive ediyor. Kendimizi kötü düşüncelere kaptırmadan, işimizi en iyi şekilde nasıl yapabileceğimizi ve ülkemizi nasıl temsil edebileceğimizi düşünerek hareket etmek zorundayız.”

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Montella imalı soruya yanıt verdi: 'Farklı teklifler gelmiştir ama...' - Resim: 6

'ZIDANE İLE HOCA OLARAK KARŞILAŞMAK GÜZEL OLACAK'

Kocaeli'deki atmosferi ve Zidane ile karşılaşacak olmasını değerlendiren Montella, "Kocaeli'de müthiş bir futbol atmosferi oluyor. Yarın da bunu bekliyoruz. Zidane ile futbolcuyken birçok kez karşılaştık. Yarın hoca olarak da karşılaşmak çok güzel olacak benim için." ifadelerini kullandı.

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