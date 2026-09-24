Montella imalı soruya yanıt verdi: 'Farklı teklifler gelmiştir ama...'

'ÜST ÜSTE 4 MAÇ OYNAMAK BİZİ HEYECANLANDIRIYOR'

"Belki de tarihimizde ilk defa bu seviyede üst üste dört maç oynayacağımız bir serüven yaşayacağız. Bu bizi heyecanlandırıyor ve motive ediyor. Kendimizi kötü düşüncelere kaptırmadan, işimizi en iyi şekilde nasıl yapabileceğimizi ve ülkemizi nasıl temsil edebileceğimizi düşünerek hareket etmek zorundayız.”