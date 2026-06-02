Montella 26 kişilik Dünya Kupası kadrosunu açıkladı: 4 futbolcu tercihi eleştirildi

A Milli Takımızın 26 kişilik Dünya Kupası kadrosu açıklandı. Öte yandan Montella'nın bazı tercihleri de eleştirildi. ABD'ye götürülen 4 futbolcu ise topa tutuldu. İşte detaylar...

Son Güncelleme:
A Milli Takımımız tarihe bir başarıya imza atarak 24 yılın ardından Dünya Kupası'na katılım hakkı elde etmişti.

Daha önceden 35 kişilik geniş kadro açıklanmıştı. Dün hazırlık maçında Kuzey Makedonya ile karşılaşan Bizim Çocuklar, 4-0'lık galibiyet almaya başardı. Diğer hazırlık maçımız ise 7 Haziran'da Venezuela ile olacak.

TÜRKİYE'NİN DÜNYA KUPASI GRUBU

Dünya Kupası'nda D Grubu'nda yer alan Türkiye, Avustralya, Paraguay ve ev sahibi ABD ile karşı karşıya gelecek. İlk müsabakamız ise 14 Haziran'da Avustralya karşısında olacak.

Öte yandan Türkiye bugün 26 kişilik Dünya Kupası kadrosunu da açıkladı; bu minvalde Montella'nın tercihiyle de 9 futbolcu da kesik yemiş olmuştu.

TÜRKİYE'NİN 26 KİŞİLİK DÜNYA KUPASI KADROSU

KALECİLER: Uğurcan, Mert, Altay.

SAVUNMA: Abdülkerim, Çağlar, Eren, Ferdi, Merih, Mert, Ozan, Samet, Zeki.

ORTA SAHA Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih.

HÜCUM: Arda Güler, Barış Alper, Can Uzun, Deniz, İrfan Can, Deniz Gül, Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün, Oğuz Aydın.

KADRODAN ÇIKARILAN 9 FUTBOLCU

Ersin Destanoğlu, Muhammed Şengezer, Ahmetcan Kaplan, Yusuf Akçiçek, Mustafa Eskihellaç, Atakan Karazor, Demir Ege Tıknaz, Aral Şimşir ve Yusuf Sarı kadrodan çıkarılan isimler oldu.

Öte yandan Muhammed Şengezer, Demir Ege Tıknaz ve Aral Şimşir de 26 futbolcunun dışında ABD'ye götürülen 3 isim oldu.

MONTELLA'NIN 4 FUTBOLCU TERCİHİ ELEŞTİRİLDİ

Kadronun açıklamasının ardından da futbolseverler tarafından eleştiriler yükseldi. Özellikle Montalla'nın 4 futbolcu tercihi eleştirildi.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ TERCİHİ

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla gösterdiği performansla beklentilerin altında kalan stoper Çağlar Söyüncü'nün ABD'ye götürülmesi eleştirildi. 30 yaşındaki savunma oyuncusu, sarı-lacivertli ekiple bu sezon 19 maça çıktı.

KAAN AYHAN

Galatasaray formasıyla şampiyonluğa ulaşsa yeteri kadar süre bulamayan tecrübeli futbolcu Kaan Ayhan da eleştirilen isimler arasında yer aldı. 31 yaşındaki deneyimli isim Galatasaray formasıyla bu sezon sadece 6 maça 11'de başladı.

SALİH ÖZCAN

Sezonu Alman devi Dortmund'da geçiren Salih Özcan, bu sezon takımıyla sadece 70 dakika süre alabildi. 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun tercih edilmesi de eleştirildi.

İRFAN CAN KAHVECİ

Sezonun ilk yarısını Fenerbahçe'de geçiren, devre arasında da Kasımpaşa'ya kiralık olarak transfer olan İrfan Can Kahveci ismi de eleştirilen isimlerden birisi oldu.

