Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Mohamed Salah'dan "Bize her yer Trabzon" mesajı

Mohamed Salah'dan "Bize her yer Trabzon" mesajı

Trabzonspor'un transfer görüşmelerinde bulunduğu Mısırlı yıldız Mohamed Salah, bordo-mavili formayla taraftara mesaj gönderdi.

Kaynak: Diğer
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Mohamed Salah'dan "Bize her yer Trabzon" mesajı - Resim: 1

Trabzonspor Kulübü, transfer sürecinde görüşmeler yaptığı Mısırlı futbolcu Mohamed Salah'ın bordo-mavili formayla verdiği mesajı sosyal medya hesabından paylaştı.

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Mohamed Salah'dan "Bize her yer Trabzon" mesajı - Resim: 2

Kulübün yayımladığı videoda, uçakta 61 numaralı Trabzonspor formasını giyen Salah'ın taraftarlara yönelik ifadeleri yer aldı.

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Mohamed Salah'dan "Bize her yer Trabzon" mesajı - Resim: 3

Mısırlı oyuncu,"Trabzon hazır mısın? Sizi duyuyorum. Çok yakında görüşürüz. Bize her yer Trabzon." ifadelerini kullandı.

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Mohamed Salah'dan "Bize her yer Trabzon" mesajı - Resim: 4
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Mohamed Salah'dan "Bize her yer Trabzon" mesajı - Resim: 5

Salah'ın İstanbul'da Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan ile görüşmesi, ardından akşam saatlerinde Trabzon'a geçmesi bekleniyor.

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Mohamed Salah'dan "Bize her yer Trabzon" mesajı - Resim: 6

Trabzonspor'un transfer görüşmelerini sürdürdüğü dünyaca ünlü futbolcu Mohamed Salah, İstanbul'a gelişinde bordo-mavili taraftarların büyük ilgisiyle karşılaştı.

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Mohamed Salah'dan "Bize her yer Trabzon" mesajı - Resim: 7

Havalimanında binlerce taraftar tarafından karşılanan Mısırlı yıldız, burada taraftarlarla buluşmasının ardından ilk üçlü tezahüratını gerçekleştirdi.

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Mohamed Salah'dan "Bize her yer Trabzon" mesajı - Resim: 8

Salah için hazırlanan 11 numaralı formanın yerine, oyuncunun milli takımda kullandığı 10 numaralı formayı tercih ettiği öğrenildi. Takımda 10 numarayı giyen Muçi'nin onayıyla forma numarası Salah'a tahsis edildi.

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Mohamed Salah'dan "Bize her yer Trabzon" mesajı - Resim: 9

İstanbul'a gelen Mohamed Salah'ın sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

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Mohamed Salah'dan "Bize her yer Trabzon" mesajı - Resim: 10

Yılın transferi olarak değerlendirilen yıldız oyuncuyu karşılamak isteyen çok sayıda bordo-mavili taraftar, havalimanında toplandı.

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Mohamed Salah'dan "Bize her yer Trabzon" mesajı - Resim: 11

Taraftarlar, Mısırlı futbolcuyu "Ya Allah, Bismillah, Mohamed Salah" tezahüratlarıyla karşıladı.

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