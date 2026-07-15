MİT'in görünmez silahı: Kör noktadaki gölge

Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) operasyonel gücünün temelinde asimetrik tanıma modelinin yer aldığını belirten Yılmaz, bu kavramın iki yönlü işlediğini dile getirdi. Yılmaz, teşkilatın hedef yapıları (devlet servisleri, hibrit yapılar veya sınır ötesi ağlar) onların kendi öz farkındalıklarından çok daha derin ve işlevsel bir boyutta analiz ettiğini aktardı. Yılmaz, aynı zamanda muhataplarının MİT’i ya tamamen yanlış analiz ettiğini ya da hiç kavrayamadığını vurguladı.