GÜVENSAM Genel Koordinatörü Cihat İslam Yılmaz’ın Independent Türkçe için kaleme aldığı değerlendirmede, modern güvenlik yaklaşımlarının gücü çoğunlukla bütçe, personel sayısı ve teknolojik altyapı gibi somut unsurlarla değerlendirdiği; ancak istihbarat geçmişinin asıl galibiyetlerin perspektif üstünlüğünden kaynaklandığını gösterdiği ifade edildi. Yılmaz, bu üstünlüğün merkezinde ise "asimetrik tanıma" kavramının bulunduğunu kaydetti.
MİT'in görünmez silahı: Kör noktadaki gölge
Güvenlik ve istihbarat alanında belirleyici üstünlüğün somut askeri güçte değil, bilgi asimetrisinde yattığını vurgulayan GÜVENSAM Genel Koordinatörü Cihat İslam Yılmaz, MİT'in asimetrik tanıma stratejisiyle operasyonel üstünlük sağladığını belirtti.Kaynak: Haber Merkezi
Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) operasyonel gücünün temelinde asimetrik tanıma modelinin yer aldığını belirten Yılmaz, bu kavramın iki yönlü işlediğini dile getirdi. Yılmaz, teşkilatın hedef yapıları (devlet servisleri, hibrit yapılar veya sınır ötesi ağlar) onların kendi öz farkındalıklarından çok daha derin ve işlevsel bir boyutta analiz ettiğini aktardı. Yılmaz, aynı zamanda muhataplarının MİT’i ya tamamen yanlış analiz ettiğini ya da hiç kavrayamadığını vurguladı.
Bu çift yönlü bilgi boşluğunun, sahada mutlak bir hakimiyet yarattığı ifade edildi. Yılmaz, asimetrik tanımanın sıradan bir bilgi üstünlüğünden farklı olarak iki temel bileşene dayandığını belirtti:
Derinlemesine Bilgi Birikimi: MİT’in hedef yapıları incelerken sadece organizasyon şemalarıyla yetinmeyip kültürel kodları, karar mekanizmalarındaki kayıt dışı dinamikleri, lider kadroların psikolojilerini ve içsel çatlakları da çözümlediği aktarıldı. Bu durumun, uzun soluklu analitik çalışmaların ve kurumsal hafızanın bir sonucu olduğu kaydedildi.
Konumlanma Asimetrisi: Karşı tarafın teşkilatı tanımaması pasif bir yetersizlik olarak değerlendirilirken, yanlış tanımasının çok daha stratejik bir zemin hazırladığı vurgulandı. Rakibin doğru sandığı çarpıtılmış ve manipüle edilmiş bilgilerle hareket etmesinin, MİT için operasyonel kurgulama kolaylığı sağladığı belirtildi.
Eşit askeri koşullarda sonucun şansa veya taktik beceriye kalacağını ifade eden Yılmaz, bilgi asimetrisinin denklemi kökten değiştirdiğini ve eksik bilgiyle hareket eden tarafın sürekli hata yapacağını yazdı.
Bu duruma tarihsel örnekler veren Yılmaz, İkinci Dünya Savaşı’nda Enigma şifresinin kırılmasıyla Müttefiklerin Alman kararlarını önceden öngörebilmesini ve Soğuk Savaş dönemindeki insan istihbaratı operasyonlarını örnek göstererek, başarının ordu büyüklüklerinden değil bilgi derinliğinden kaynaklandığını hatırlattı.
MİT'in kaynaklarını en verimli şekilde kullanmasının temelinde de bu stratejinin yattığını belirten Yılmaz, muhatabın adımlarını ve inançlarını önceden sezebilen bir teşkilatın hamlelerini çok öncesinden kurgulayabildiğini, bunun da satrançta sonraki aşamaları görmeye benzediğini aktardı. Yılmaz, asimetrik bilgi yapısının inşasındaki üç temel unsuru ise şu şekilde sıraladı:
Analitik Kültür Gelişimi: Bilginin sadece toplanmasıyla yetinilmeyip "Nasıl düşünüyoruz?" sorusuna odaklanarak ham verinin stratejik yoruma dönüştürülmesi gerektiği ifade edildi.
Örtme Yeteneği: İstihbarat kurumlarının kendi işleyiş prensiplerini ve önceliklerini gizli tutmasının ya da yanıltıcı şekilde yansıtmasının, asimetrinin devamlılığı için yapısal bir mecburiyet olduğu vurgulandı.
Kör Noktalardan Faydalanma: Her organizasyonun kurumsal, ideolojik veya yönetimsel zaaflardan kaynaklanan kör noktaları olduğunu belirten Yılmaz, asimetrik tanıma stratejisinin bu zayıf alanları tespit edip tam da oralarda konumlanmayı gerektirdiğini kaydetti.