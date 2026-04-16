Mısır’daki Giza Büyük Piramidi’nin nasıl inşa edildiği sorusu, yüzyıllardır hem bilim dünyasının hem de kamuoyunun gündeminde yer alıyor.
Mısır’daki piramitlerin sırrı çözüldü: Devasa taşlar nasıl taşındı?
Mısır’daki piramitlerin nasıl yapıldığı dünyadaki en büyük gizemlerden biri olmaya devam ediyor. Ancak bilim insanlarının yaptığı son araştırma Büyük Piramid’in nasıl inşa edildiği hakkında ciddi bulguların elde edilmesini sağladı.
Son yayımlanan bir araştırma, piramidin yapım sürecine dair önemli ipuçları sunarak, devasa taş blokların taşınmasında kullanılan yöntemlere yeni bir açıklama getirdi.
GZT’nin Times of India'dan derlediği habere göre; piramidin inşasında kullanılan yaklaşık 2.3 milyon taş bloğun taşınması için yalnızca insan gücüne dayalı basit yöntemler değil, aynı zamanda su temelli bir sistem de devreye sokulmuş olabilir.
Bilim insanları, Nil Nehri’nden getirilen suyun özel olarak açılan kanallar aracılığıyla inşaat alanına yönlendirildiğini ve bu sayede taşların daha kolay taşındığını değerlendiriyor.
Uzmanlar, piramidin bulunduğu bölgede yapılan jeolojik ve arkeolojik incelemelerin, geçmişte burada bir su ağı bulunduğunu gösterdiğini belirtiyor.
Bu sistemin, taş blokların yüzdürülerek ya da kaydırılarak taşınmasına yardımcı olmuş olabileceği ifade ediliyor. Böylece ağır yüklerin sürtünme azaltılarak daha verimli şekilde hareket ettirilmesi mümkün hale gelmiş olabilir.
Araştırmada dikkat çeken bir diğer unsur ise eğimli rampaların kullanımı. Taşların yukarı taşınması için farklı açılarda rampalar kurulduğu, bu rampaların hem düz hem de spiral şekilde tasarlanmış olabileceği değerlendiriliyor. Bu yöntem, iş gücünün daha kontrollü ve sistemli kullanılmasını sağlamış olabilir.
Ortaya çıkan bulgular, antik Mısır medeniyetinin mühendislik kapasitesine dair mevcut algıyı yeniden şekillendiriyor.
Uzmanlar, dönemin teknolojik imkanlarının sanılandan çok daha gelişmiş olduğunu ve büyük ölçekli projelerin planlı bir organizasyonla yürütüldüğünü vurguluyor.
Giza Büyük Piramidi’nin inşa sürecine ilişkin araştırmalar devam ederken, yeni verilerin bu kadim yapının ardındaki yöntemleri daha da netleştirmesi bekleniyor.