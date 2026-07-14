Minibüsteki yolcular ölümden döndü: Eskişehir’de feci kaza

Savrulan minibüs kaldırıma çıkıp ağaca çarparken, otomobil ise devrildi. Kazada, araç sürücülerinin yanı sıra minibüste yolcu olarak bulunan B.A., Y.A., N.Ö., Ö.Ö., A.Ö. ve U.D. yaralandı.