Odunpazarı ilçesine bağlı Çankaya Mahallesi’nde meydana geldi. S.G. (33) idaresindeki 26 AFS 483 plakalı otomobil ile O.E. (52) yönetimindeki 26 D 0113 plakalı minibüs, sokak kesişiminde çarpıştı.
Minibüsteki yolcular ölümden döndü: Eskişehir’de feci kaza
Eskişehir Odunpazarı’nda seyir halinde bulunan bir otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek minibüs çarpıştı. Çarpışma sonrası minibüs savrularak kaldırıma çıkarak ağaca çarptı. 8 kişinin yaralandığı kazada can pazarı yaşandı.Kaynak: DHA
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Savrulan minibüs kaldırıma çıkıp ağaca çarparken, otomobil ise devrildi. Kazada, araç sürücülerinin yanı sıra minibüste yolcu olarak bulunan B.A., Y.A., N.Ö., Ö.Ö., A.Ö. ve U.D. yaralandı.
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Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
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