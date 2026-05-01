Milyonları ilgilendiren detay: ATM kullanırken yaptığımız o hata hesabı boşaltıyor

Gündelik hayatın bir parçası olan ATM’ler, küçük bir dikkatsizlik sonucu kabusa dönüşebilir. Uzmanlar, dolandırıcıların yeni yöntemlerine karşı uyarıyor: Paranızı cebinize koysanız bile, ekranda o ifadeyi görmeden asla cihazın başından ayrılmayın!

Sadece Paranızı Almak Yetmiyor!
Çoğu vatandaş, ATM'den parayı aldığı an işlemin bittiğini varsayıyor. Ancak dolandırıcıların yerleştirdiği bazı dijital tuzaklar, siz uzaklaştıktan sonra işlemin devam etmesine veya kart bilgilerinizin kopyalanmasına neden olabiliyor.

Gözünüz Ekranda Olsun: "İşleminiz Tamamlandı"
Güvenliğiniz için altın kural: ATM ekranında "İşleminiz Tamamlandı" veya "Lütfen Kartınızı Alınız" yazısını görmeden cihazdan bir adım bile uzaklaşmayın. Bu yazı, oturumunuzun güvenli bir şekilde kapatıldığının tek kanıtıdır.

Kartınızı Unutma Lüksünüz Yok!
Dalgınlık veya aceleyle ATM'de unutulan kartlar, kötü niyetli kişiler için "açık büfe" anlamına geliyor. Kart iadesi gerçekleşmeden ve kartınızı cüzdanınıza koymadan ATM alanını terk etmek, hesabınızı başkalarına emanet etmektir.

"Düzenek" Kontrolü Yapın
Kartınızı takmadan önce kart giriş yuvasını hafifçe sarsın. Eğer gevşeklik veya fazladan bir parça hissederseniz, orada bir "skimmer" (kopyalama cihazı) olabilir. Aynı durum tuş takımı üzerindeki gizli kameralar için de geçerli.

Şüpheli Yardımseverlere Dikkat!
"Kartınız sıkıştı mı?" ya da "Yardımcı olayım" diyerek yanınıza yaklaşan yabancılara karşı mesafeli olun. Dolandırıcılar, genellikle kargaşa yaratarak şifrenizi öğrenmeye veya kartınızı ele geçirmeye çalışır.

Şifrenizi Gökyüzü Bile Görmesin
Şifrenizi girerken diğer elinizle tuş takımını mutlaka kapatın. Üstten sizi izleyen bir kamera veya dikizleyen bir göz olsa bile, fiziksel bir engel en etkili koruma yöntemidir.

Şüpheli Durumda Güvenliğe Başvurun
Eğer ATM işleminiz yarım kaldıysa, kartınız geri verilmediyse veya ekranda garip bir hata belirdiyse, oradan ayrılmadan hemen bankanızın müşteri hizmetlerini arayın. Unutmayın, basit bir dikkat sizi büyük maddi kayıplardan korur.

