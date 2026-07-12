Milyonlarca sürücüye nefes aldıran karar: Araç muayene engeli kalkıyor

Verilere göre, KDV dışındaki borçlarını yapılandıran mükelleflerin vade tercihleri ortaya çıktı. Yüzde 30,69 ile 12 taksit ilk sırada yer aldı. Yüzde 25,19 ile 36 taksit en çok tercih edilen ikinci seçenek oldu. Bunu yüzde 18,01 ile 6 taksit ve yüzde 13,21 ile 24 taksit izledi. Uzun vadeyi seçenlerin oranı ise 48 taksitte yüzde 10,6; 72 taksitte yüzde 2,3 olarak gerçekleşti.