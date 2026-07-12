Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından uygulamaya alınan vergi borcu taksitlendirme düzenlemesine mükellefler yoğun ilgi gösterdi. İlk 25 günlük süreçte 228 bini aşkın kişi başvuru yaparken, toplamda 206 milyar liralık borç yapılandırma kapsamına alındı.
Milyonlarca sürücüye nefes aldıran karar: Araç muayene engeli kalkıyor
Banka hesaplarındaki blokeler kalkıyor, araçlardaki yakalama şerhleri siliniyor. Vergi borcunu taksitlendiren mükellefler için haciz işlemleri resmen durduruldu. Araç sahiplerine muayene kapısını aralayan dev kolaylığın bilinmeyen detayları ortaya çıktı.Kaynak: AA
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in "vergi affı değil, ödeme iradesi gösteren mükellefe kolaylık" olarak tanımladığı ve düzenli vergi ödeyenleri koruduğunu vurguladığı sistem, dijital başvuru kolaylığı ve haciz durdurma özellikleriyle öne çıkıyor.
Vadesi 5 Haziran 2026 ve öncesine ait olan gelir, kurumlar ve katma değer vergilerinin yanı sıra trafik cezaları, KYK öğrenim kredileri, ecrimisil ve adli para cezaları düzenleme kapsamında yer alıyor.
Verilere göre, KDV dışındaki borçlarını yapılandıran mükelleflerin vade tercihleri ortaya çıktı. Yüzde 30,69 ile 12 taksit ilk sırada yer aldı. Yüzde 25,19 ile 36 taksit en çok tercih edilen ikinci seçenek oldu. Bunu yüzde 18,01 ile 6 taksit ve yüzde 13,21 ile 24 taksit izledi. Uzun vadeyi seçenlerin oranı ise 48 taksitte yüzde 10,6; 72 taksitte yüzde 2,3 olarak gerçekleşti.
Makroekonomik dengeler gözetilerek hazırlanan sistemde, borç tutarı 10 milyon lirayı aşmayan mükelleflerden herhangi bir teminat talep edilmiyor. Bu sınırı aşan borçlarda ise yalnızca limiti aşan kısmın yarısı değerinde teminat gösterilmesi yeterli oluyor.
Düzenlemenin mükelleflere sağladığı en büyük kolaylıklardan biri de cebri takibin durdurulması. Başvurusu onaylanan kişilerin banka hesaplarına, gayrimenkullerine veya araçlarına yeni bir haciz işlemi uygulanmayacak.
Ayrıca, borçlu araçların üzerindeki yakalama şerhleri kaldırılarak satış işlemleri askıya alınacak ve bu sayede araç sahipleri muayenelerini sorunsuz bir şekilde yaptırabilecek.
Süreç tamamen dijital ortama entegre edilmiş durumda. Mükellefler, vergi dairelerinde sıra beklemeden e-Devlet (turkiye.gov.tr), GİB resmi web sitesi (gib.gov.tr) veya Dijital Vergi Dairesi üzerinden saniyeler içinde başvurularını tamamlayabiliyor.
Bu tarihi fırsattan yararlanmak isteyenlerin işlemlerini en geç 31 Ağustos tarihine kadar tamamlaması kritik önem taşıyor. Yapılandırılan borçların ilk taksit ödemesi ise 30 Eylül'e kadar gerçekleştirilecek.