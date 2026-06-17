Milyonlarca stajyer ve çırak dikkat: Yargıtay'ın o kararı her şeyi değiştirebilir… İşte tek çözüm

Kararın usulen bozulduğunu belirten Bal, "Eğer diyor bu kişinin fiili çalışmasını tespit edersen o zaman diyor bu tescili yap. Yani burada aslında bizim de yıllardır söylediğimiz şey gerçekleşiyor. Stajyer ve çıraklar zaten fiilen çalışıyorlar, üretime katkıda bulunuyorlar ve maaş alıyorlar" şeklinde konuştu.