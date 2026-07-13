Bir tasarruf finansman şirketi tarafından işletilen programda, geçtiğimiz yıl avukat Ahmet Şahin’in açık rızası ve bilgili bulunmadan, iletişim numarasına pazarlama amaçlı SMS gönderildi. Bir süre sonra ise, firma tarafından aranan Şahin, "açık rızasının alınmadığı ve aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmediği" gerekçesiyle firmaya yönelik KVKK'ya şikayette bulundu.
Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: İzinsiz SMS atan şirkete rekor ceza
Kayseri’de avukat Ahmet Şahin, kendisine izinsiz SMS attığı gerekçisiyle bir tasarruf finans şirketini şikayet etti. Şirket, Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından 1 milyon TL idari para cezasına çarptırıldı.Kaynak: AA
Daha sonra finans şirketi, Şahin'in telefon numarasının başka bir müşteri tarafından sisteme eklendiğini bildirerek şikayet üzerine bütün verilerin silindiğini ve SMS panellerinden de engellendiğini ifade etti.
KVKK 1 MİLYON LİRA CEZA UYGULADI!
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında açık rızanın veri işleme faaliyetinden önce alınması gerektiğini belirten KVKK kurulu, kararında şirkete Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve İleti Yönetim Sistemi'ne de atıfta bulunarak veri sahibinin onayı olmadan ticari elektronik ileti gönderilmesinin hukuka aykırı olduğunu kaydetti.
Kurul, Şahin’in haberi ve rıza olmadan cep telefonu numarasının temin edilmesinin hukuka aykırı olduğunu belirterek finansman şirketine 1 milyon lira idari ceza uyguladı.
“KİŞİSEL VERİLER DİJİTAL KİMLİĞİMİZ”
Avukat Ahmet Şahin, konuya ilişkin açıklamasında, yaşanan sürecin tamamen kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesinden ibaret olduğunu ifade ederek "T.C. kimlik numaramız, telefon numaralarımız, IP adreslerimiz, ikametgah adreslerimiz, IBAN bilgilerimiz, bunların hepsi bir kişisel veridir. Bu anlamda da aslında kişisel veriler bizim bir anlamda dijital kimliğimiz oluyor." sözlerini sarf etti.
“BU BİZİM İÇİN TEHLİKELİ”
Açıklamasında, "Bu durum aslında milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor. Vatandaşlarımızın da başına böyle bir olay geldiği zaman vakit kaybetmeden Kişisel Verileri Koruma Kurumuna şikayet etmelerini tavsiye ederim.” diyen Şahin, Bizim bütün kişisel verilerimiz aslında gerek parayla satılıyor, yurt dışına aktarılabiliyor, ilgili ya da ilgisiz bütün firmalarla paylaşılabiliyor” ifadelerine yer verdi.
Şahin, “Bu aslında bizim için bir tehlikedir. Çünkü şu an ilgili firmalar bu verilerimiz üzerinden veri madenciliği dediğimiz kişisel veri toplama, kişisel veri analizi yaparak bir profil ortaya çıkarıyor” ifadelerini kullanarak “Bu da bizim tüketim alışkanlıklarımızı, sosyal yaşamdaki ya da siyasi tercihlerimizi bunların üzerinden bir karakter çıkarabiliyor ve bu karakter üzerinden bizlere yayın yapabiliyor, mesaj atabiliyor, reklam, tanıtım yapabiliyor.” Dedi.
Ahmet Şahin, sözlerinin devamında “Gerektiği takdirde fikirlerimizi, siyasi düşüncelerimizi, sosyal hayattaki eğilimlerimizi etkileyebiliyor. Bu açıdan kişisel verilerimiz aslında bizim için çok önemli bir durumda." açıklamasını yaptı.