Türkiye'de milyonlarca kişi işsizlikle boğuşuyor. İş arayanlara iş fırsatlarını sunan birçok uygulama mevcut. Özellikle LınkedIN platformu, sektör uzmanlarına erişim konusunda büyük bir kolaylık sağlıyor.
Milyonlarca kişinin iş bulduğu uygulama çalışanlarını işten çıkarıyor
Dünyanın dört bir yanında kullanılan, iş dünyasıyla etkileşim kurulabilen ve milyonlarca kişiye iş bulma, sektörel fırsatla erişme imkanı sunan platform, çalışanlarının %5'ini işten çıkarıyor.Aykut Metehan
Teknoloji sektöründe yaşanan daralma trendi, iş arama platformlarında da sürüyor.
LınkedIN'den konuşan bir kaynak, platformun, çalışanlarının yüzde 5'ini işten çıkaracağını açıkladı.
Mıcrosoft bünyesindeki sosyal ağ platformunun ekipleri yeniden organize etmek ve büyüyen alanlara odaklanmak amacıyla iş gücünün yaklaşık yüzde 5'i ile yollarını ayırmayı planladığını belirtti.
Kaynak: Diğer