Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Milyonlarca kiracıyı sevindiren haber: Bir belgeyle tahliyeden kurtuldu

Milyonlarca kiracıyı sevindiren haber: Bir belgeyle tahliyeden kurtuldu

İstinaf Mahkemesi milyonlarca kiracıyı ilgilendiren bir kararı aldı. “Tebligat bana ulaşmadı” diyerek itiraz eden kiracının savunması UYAP kayıtlarına takıldı.

Aykut Metehan Aykut Metehan
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Milyonlarca kiracıyı sevindiren haber: Bir belgeyle tahliyeden kurtuldu - Resim: 1

Kira alacağı nedeniyle başlayan bir icra takibinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 21. Hukuk Dairesi dikkat çekici bir karar aldı.

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Milyonlarca kiracıyı sevindiren haber: Bir belgeyle tahliyeden kurtuldu - Resim: 2

Kararda, borçlunun UYAP Vatandaş Portal üzerinden icra dosyasındaki belgeleri incelemesinin, takipten haberdar olduğunun göstergesi kabul edildi. Bu nedenle “Tebligat elime ulaşmadı, yasal sürem başlamadı” düşüncesinin her durumda geçerli olmayabileceğine dikkat çekildi.

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Milyonlarca kiracıyı sevindiren haber: Bir belgeyle tahliyeden kurtuldu - Resim: 3

Kira uyuşmazlıklarında büyük önem taşıyan ödeme emri, tebligat ve itiraz süreleri özellikle icra takiplerinde ciddi hukuki tartışmalara yol açabiliyor.

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Milyonlarca kiracıyı sevindiren haber: Bir belgeyle tahliyeden kurtuldu - Resim: 4

İCRA TAKİBİ BAŞLATILDI
Dava, İstanbul'da bulunan bir taşınmazın kiralanmasının ardından kira bedelinin zamanında ödenmediği iddiasıyla başladı.

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Milyonlarca kiracıyı sevindiren haber: Bir belgeyle tahliyeden kurtuldu - Resim: 5

Taşınmaz kiraya verildi ancak kiracının kira bedelini zamanında ödemediği gerekçesiyle icra takibi başlatıldı.

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Milyonlarca kiracıyı sevindiren haber: Bir belgeyle tahliyeden kurtuldu - Resim: 6

İcra takibi kapsamında kiracıya ödeme emri gönderildi. Ancak kiracı, yapılan tebligatın kendisine ulaşmadığını öne sürdü.

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Milyonlarca kiracıyı sevindiren haber: Bir belgeyle tahliyeden kurtuldu - Resim: 7

İLK DERECE MAHKEMESİ KİRACIYI HAKLI BULDU
Kiracı tarafı, takipten daha sonra ve tesadüfen haberdar olduğunu belirterek tebligatın usulsüz olduğunu savundu ve tebliğ tarihine itiraz etti.

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Milyonlarca kiracıyı sevindiren haber: Bir belgeyle tahliyeden kurtuldu - Resim: 8

İlk derece mahkemesi, kiracı tarafının yaptığı başvuruyu değerlendirerek tebligatın usulsüz olduğu yönünde karar verdi.

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Milyonlarca kiracıyı sevindiren haber: Bir belgeyle tahliyeden kurtuldu - Resim: 9

İSTİNAF KARAR KALDIRDI
Ev sahibi tarafı ise ilk derece mahkemesinin kararına itiraz ederek dosyayı istinafa taşıdı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 21. Hukuk Dairesi dosyayı yeniden değerlendirdi ve ilk derece mahkemesinden farklı bir sonuca ulaştı

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Milyonlarca kiracıyı sevindiren haber: Bir belgeyle tahliyeden kurtuldu - Resim: 10

İstinaf incelemesinde özellikle kiracının UYAP Vatandaş Portal üzerinden icra dosyasına yaptığı girişler ve dosyadaki belgeleri hangi tarihlerde görüntülediği ele alındı.

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Milyonlarca kiracıyı sevindiren haber: Bir belgeyle tahliyeden kurtuldu - Resim: 11

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 21. Hukuk Dairesi, ilk derece mahkemesinin şikâyetin kabulü yönündeki kararını isabetsiz buldu.

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Milyonlarca kiracıyı sevindiren haber: Bir belgeyle tahliyeden kurtuldu - Resim: 12

İstinaf mahkemesi, şikâyetin süresinde yapılmadığı gerekçesiyle reddedilmesi gerektiğine karar verdi.

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Milyonlarca kiracıyı sevindiren haber: Bir belgeyle tahliyeden kurtuldu - Resim: 13

Böylece ilk derece mahkemesinin kararı kaldırıldı.

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Milyonlarca kiracıyı sevindiren haber: Bir belgeyle tahliyeden kurtuldu - Resim: 14

Kararla birlikte kiracının tebligata ilişkin itirazı sonuç doğurmadı ve icra takibinde ev sahibi tarafı lehine önemli bir hukuki sonuç ortaya çıktı.

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