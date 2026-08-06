Kredi kartları, çiftçi ve esnaf borçları için peş peşe kanun teklifleri sunuldu ancak gözler Meclis'e çevrildi. Milyonlarca borçlu vatandaşı ilgilendiren düzenlemeler komisyonlarda bekliyor.
Milyonlarca borçlunun gözü TBMM'de: Kanun teklifi verildi, borçlar silinecek mi?
İcra takibindeki kredilerden çiftçi ve esnafın prim borçlarına kadar birçok alanda sunulan borç silme ve yapılandırma teklifleri TBMM komisyonlarında onay bekliyor. İşte Meclis gündemindeki tekliflerin detayları...Aykut Metehan
Çerçeve Yasa'nın görüşülmesinin ardından tatile girecek olan TBMM'ye 2026 yılında borçlu yurttaşları ilgilendiren pek çok kanun teklifi verildi. Komisyonlara sevk edilen teklifler henüz kanunlaşmadı.
Meclis, çözüm süreci kapsamında hazırlanan Çerçeve Yasa’nın görüşülmesinin ardından tatile girecek. Sene başından beri pek çok yasa teklifi Meclis’te görüşüldü. Pek çoğu ise komisyonlarda bekliyor. Bunların başında ise milyonlarca yurttaşı ilgilendiren kanun teklifleri geliyor.
Ülkede hemen hemen her yurttaş borçla hayatını sürdürürken bu sorunun ortadan kaldırılması için 2026’nın başından beri pek çok kanun teklifi verildi.
KREDİ VE KREDİ KARTI BORÇLARI
TBMM’ye sunulan kanun teklifleri arasında en dikkat çekenlerin başında Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin tarafından verilen teklif yer aldı.
Teklifte icra takibi başlatılmış tüketici kredisi ve kredi kartı borcu bulunanların anapara borçlarının, peşin veya 5 yıla uzanan vadeyle tahakkuk ettirilmiş faiz, gecikme ücreti, dosya masrafı borçlarının silinmesi öngörüldü.
DEM Parti Mersin Milletvekili tarafından verilen bir teklifte ise Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı gerçek ve tüzel kişilerin kamu borçlarının yapılandırılması ve bu borçlardan kaynaklanan fer'i alacakların tahsilinden vazgeçilmesi önerildi.
Yine Bozan tarafından verilen başka bir teklifte ise esnaf ve sanatkarların kamu kurum ve kuruluşlarına olan borçlarında gecikme faizi, gecikme zammı ile feri alacakların silinmesi ve ana para borçlarının ise otuz altı aya kadar taksitlendirilmesi öngörüldü.
Bozan’ın verdiği başka bir teklifte ise esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı bulunan gerçek ve tüzel kişilerin vergi dairelerine ve Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçları ile BAĞKUR kapsamında doğmuş prim borçlarının yapılandırılması istendi.
CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış tarafından verilen teklifte 1 Ocak 2026 tarihinden önce doğmuş bankalar, finans kuruluşları ve varlık yönetim şirketleri nezdinde bulunan kredi kartı ve bireysel kredi borçlarının yeniden yapılandırılması öngörüldü.
İKTİDAR KANADI SESSİZ
Bütün bu kanun teklifleri komisyonlara sevk edilirken iktidar kanadı ise sessiz kaldı. Henüz bu tekliflerin kanunlaşması için herhangi bir adım atılmazken iktidar kanadının sessizliği ise dikkat çekti.