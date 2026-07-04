Google’ın en yeni işletim sistemi Android 17, akıllı telefonlara şimdiden yüklenebiliyor ancak beraberinde getirdiği devasa hatalar teknoloji dünyasında tam bir kriz yaratıyor.
Milyonlarca Android telefonda kritik hata
Google'ın yeni işletim sistemi Android 17, erken sürüm güncellemeleriyle teknoloji dünyasında büyük bir kriz başlattı.Kaynak: Diğer
Google, amiral gemisi Pixel serisini premium segmentte konumlandırmak için yoğun bir çaba sarf ederken, Android 17’nin erken sürüm güncellemeleri şirkete zor anlar yaşatmaya başladı.
Son birkaç haftadır özellikle Pixel 6 ve sonraki modellere doğrudan yüklenebilen Android 17, kullanıcı deneyimini iyileştirmek bir yana, akıllı telefonları adeta felç etti. Yaşanan son ve en büyük kriz ise doğrudan mobil oyuncuları vurdu.
Sözcü'de yer alan habere göre, Android 17 nedeniyle sorun yaşayan oyuncuların tepkileri, başta Reddit olmak üzere pek çok teknoloji platformunda çığ gibi büyüyor. Google Pixel modelleri, rakipleri karşısında hiçbir zaman saf işlemci performansıyla ön plana çıkmamış olsa da bugüne kadar popüler oyunları son derece akıcı bir şekilde çalıştırıyordu. Ancak Android 17 güncellemesiyle birlikte sistemin kaynak yönetimi yapısı tamamen bozuldu. Artık donanımı teknik açıdan hiç zorlamayacak kadar hafif ve yaygın oyunlarda bile çok ciddi kare hızı (FPS) düşüşleri yaşanıyor.
Markanın en yeni amiral gemileri olan Pixel 8, Pixel 9 ve çiçeği burnunda Pixel 10 bu performans düşüşünün tam merkezinde yer alıyor.
Anlık tepki süresi gerektiren Clash Royale veya Brawl Stars gibi rekabetçi oyunların yanı sıra, Monster Hunter ve Hill Climb Racing 2 gibi yapımlar da tamamen oynanamaz hale geldi. Bu durum, hatanın tek bir grafik motorundan değil, Android 17'nin genel sistem yönetiminden
kaynaklandığını kanıtlıyor.
Yazılım mühendisleri, yaşanan bu ani performans kaybının arkasındaki asıl sebebi henüz tam olarak teşhis edemedi. Sızan ilk teknik detaylar; Android 17'nin kaynak kodları ile haziran ayında sunulan Google Play hizmetleri güncellemesi arasında gizli bir yazılım uyuşmazlığı olduğuna işaret ediyor. Bu iki unsur çakıştığında grafik kaynaklarının dağıtımında tam bir karmaşa baş gösteriyor; oyunlar başlatıldığı anda cihazdaki Tensor işlemciler olağandışı şekilde düşük bir kapasiteye kilitleniyor.
Google henüz resmi bir düzeltme yaması yayımlamadığı için Reddit topluluğu geçici yöntemlere başvuruyor: Google Play Hizmetleri'nin önbelleğini silip telefonu yeniden başlatmak ya da geliştirici ayarlarından ilgili oyunun varsayılan sürücüsünü "sistem sürücüsü" olarak değiştirmek şimdilik geçici bir rahatlama sağlayabiliyor. Ancak bu işlemi her oyun için ayrı ayrı uygulamak gerekiyor ve kesin bir kalıcılık vadetmiyor.
Grafik ve oyun performansındaki çöküş, Android 17'nin tek günahı değil. Erken güncelleyen kullanıcıların bildirdiği diğer can sıkıcı arızalar ise şunlar:
Dokunmatik ekranın aniden tepkisiz kalması ve Wi-Fi ağlarında sürekli yaşanan kopmalar,
Hoparlörlerden gelen açıklanamayan cızırtı sesleri ve pil şarj hızının anormal derecede yavaşlaması,
Telefon görüşmeleri sırasında durup dururken hatların kesilmesi