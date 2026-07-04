Milyonlarca Android telefonda kritik hata

Yazılım mühendisleri, yaşanan bu ani performans kaybının arkasındaki asıl sebebi henüz tam olarak teşhis edemedi. Sızan ilk teknik detaylar; Android 17'nin kaynak kodları ile haziran ayında sunulan Google Play hizmetleri güncellemesi arasında gizli bir yazılım uyuşmazlığı olduğuna işaret ediyor. Bu iki unsur çakıştığında grafik kaynaklarının dağıtımında tam bir karmaşa baş gösteriyor; oyunlar başlatıldığı anda cihazdaki Tensor işlemciler olağandışı şekilde düşük bir kapasiteye kilitleniyor.

Google henüz resmi bir düzeltme yaması yayımlamadığı için Reddit topluluğu geçici yöntemlere başvuruyor: Google Play Hizmetleri'nin önbelleğini silip telefonu yeniden başlatmak ya da geliştirici ayarlarından ilgili oyunun varsayılan sürücüsünü "sistem sürücüsü" olarak değiştirmek şimdilik geçici bir rahatlama sağlayabiliyor. Ancak bu işlemi her oyun için ayrı ayrı uygulamak gerekiyor ve kesin bir kalıcılık vadetmiyor.