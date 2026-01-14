Senenin ilk Grand Slam turnuvası olan Australian Açık'ta Arjantinli Julia Riera’yı mağlup eden Zeynep Sönmez, elemelerde final turuna yükseldi. Dünya sıralamasında 112. basamakta bulunan milli tenisçi, elemelerin ilk turunda Laura Samson’u eleyerek ikinci tura çıkmıştı.

Elemelerin ikinci turunda Julia Riera ile karşılaşan Sönmez, 1 saat 13 dakika süren mücadelede rakibini 6-3 ve 6-1’lik setlerle mağlup ederek adını final turuna yazdırdı. Maç boyunca ilk servisini etkili kullanan milli raket, basit hatalardan kaçınarak oyunun kontrolünü elinde tuttu.

İlk sette rakibinin servis oyunlarında agresif bir performans sergileyen Zeynep Sönmez, seti 6-3 kazanmayı başardı. İkinci sette de temposunu düşürmeyen milli tenisçi, rakibine yalnızca bir oyun vererek seti 6-1 aldı ve mücadeleyi noktaladı.

Zeynep Sönmez, elemelerin final turunda Justina Mikulskyte ile Anastasia Gasanova arasındaki karşılaşmanın galibiyle ana tabloya kalmak için mücadele edecek.