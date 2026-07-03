Milli hava savunma sistemi TOLGA'dan gövde gösterisi: 24 ülkenin gözü önünde modern savaşın en büyük kabusunu tam isabetle vurdu

ÇOK KATMANLI TEKNOLOJİK ALTYAPI VE ASİMETRİK ÇÖZÜM

Sistem; 12.7 mm, 20 mm ve 35 mm kalibreli silah modüllerinin yanı sıra özel anti-dron mühimmatları, GÖKBÖRÜ AESA Radarı, gelişmiş elektro-optik sensörler ve soft-kill jammer (elektronik köreltme) sistemlerini tek bir çatı altında birleştiriyor. Tehdit unsurlarının da etkili, basit ve ucuz maliyetli olduğunu vurgulayan MKE Genel Müdürü İlhami Keleş, ucuz bir tehdide karşı aşırı pahalı hava savunma füzeleri kullanmanın ordulara asimetrik bir finansal yük getirdiğini belirtti. Keleş, TOLGA'nın ileri teknoloji ve güçlü bir AR-GE know-how ürünü olarak hem yüksek vuruş kabiliyetine sahip olduğunu hem de maliyet etkin yapısıyla bu yükü ortadan kaldırdığını ifade etti.