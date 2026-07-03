Swarm (sürü) İHA saldırılarını da içeren 7 farklı savaş senaryosunda tüm hedefleri başarıyla imha eden sistem, yabancı delegasyonlardan tam not aldı.
Milli hava savunma sistemi TOLGA'dan gövde gösterisi: 24 ülkenin gözü önünde modern savaşın en büyük kabusunu tam isabetle vurdu
Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş. (MKE) tarafından tamamen yerli imkanlarla geliştirilen TOLGA Yakın Hava Savunma Sistemi, Konya'da düzenlenen atışlı test gösteriminde uluslararası askeri heyetin önünde gövde gösterisi yaptı.Kaynak: İHA
MKE'nin modern harp sahasının en büyük tehditlerine karşı "Etkili-Basit-Ucuz" felsefesiyle geliştirdiği TOLGA Yakın Hava Savunma Sistemi'nin canlı test faaliyeti, Konya'nın Karapınar ilçesinde bulunan MSB Atış Test ve Değerlendirme Grup Komutanlığı'nda gerçekleştirildi.
Gerçek harp koşullarına en yakın senaryolarla hazırlanan ve sistemin çok katmanlı savunma yeteneklerini gözler önüne seren gösteriyi, 24 ülkeden askeri ataşeler ile sivil ve resmi temsilcilerden oluşan 64 kişilik uluslararası bir heyet yerinde takip etti.
7 FARKLI SENARYODA SÜRÜ İHA'LAR ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
TOLGA, test kapsamında sabit kanatlı kamikaze İHA'lar, dronlar ve asimetrik hava tehditlerine karşı geliştirilen yeteneklerini sergiledi. Hava savunma konseptinde savunulması en zor taarruz biçimlerinden biri olarak kabul edilen "sürü İHA saldırısı" da dahil olmak üzere, sistem entegrasyonu toplam 7 farklı zorlu senaryoda hedeflerin tamamını nokta atışıyla bertaraf etti. Modüler mimarisi sayesinde kara, deniz ve mobil askeri platformlara entegre edilebilen TOLGA; kritik tesis koruması, üs savunması, hareketli birlik emniyeti ve konvoy güvenliği gibi operasyonel görevlerde çarpan etkisi yaratıyor.
ÇOK KATMANLI TEKNOLOJİK ALTYAPI VE ASİMETRİK ÇÖZÜM
Sistem; 12.7 mm, 20 mm ve 35 mm kalibreli silah modüllerinin yanı sıra özel anti-dron mühimmatları, GÖKBÖRÜ AESA Radarı, gelişmiş elektro-optik sensörler ve soft-kill jammer (elektronik köreltme) sistemlerini tek bir çatı altında birleştiriyor. Tehdit unsurlarının da etkili, basit ve ucuz maliyetli olduğunu vurgulayan MKE Genel Müdürü İlhami Keleş, ucuz bir tehdide karşı aşırı pahalı hava savunma füzeleri kullanmanın ordulara asimetrik bir finansal yük getirdiğini belirtti. Keleş, TOLGA'nın ileri teknoloji ve güçlü bir AR-GE know-how ürünü olarak hem yüksek vuruş kabiliyetine sahip olduğunu hem de maliyet etkin yapısıyla bu yükü ortadan kaldırdığını ifade etti.
SERİ ÜRETİM SÜRÜYOR, DÜNYA PAZARINA AÇILIYOR
TOLGA Yakın Hava Savunma Sistemi'nin geliştirme ve test süreçlerinin büyük ölçüde tamamlandığını müjdeleyen Genel Müdür Keleş, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) envanterine kazandırılması amacıyla Savunma Sanayii İcra Kurulu kararıyla seri üretim hatlarının aralıksız çalıştığını söyledi.
Sistemin küresel pazarda da yoğun ilgi gördüğünü aktaran Keleş, "Çeşitli ülkelerle ihracat sözleşmeleri imzalandı. Yeni ülkelerin katılımıyla ortak üretim süreçleri de planlanıyor. TOLGA'yı dünyanın farklı coğrafyalarında, bir kısmını Türkiye'de bir kısmını ise mahallinde üreterek dost ve müttefik ülkelerin hizmetine sunacağız" dedi.
Konya'daki dev organizasyonda ayrıca BORAN obüsü atış performansıyla sergilenirken, ALPAY 2 mayın tarlalarından geçiş açma sistemi de canlı patlatmalı demosuyla konuklara tanıtıldı.