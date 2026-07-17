Milli futbolcu Zeki Çelik’in zirveye uzanan yolculuğu: Alt liglerden dünya devine

2. Karacabey’de ilk profesyonel adım

2015-2016 sezonunda Karacabey Belediyespor’a kiralanan Zeki Çelik, burada 35 maçta forma giyerek profesyonel futbola güçlü bir giriş yaptı. Bu dönem, onun vitrine çıktığı ilk ciddi aşama oldu.