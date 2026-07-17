Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Milli futbolcu Zeki Çelik’in zirveye uzanan yolculuğu: Alt liglerden dünya devine

Milli futbolcu Zeki Çelik’in zirveye uzanan yolculuğu: Alt liglerden dünya devine

Alt liglerden Avrupa devlerine uzanan kariyeriyle dikkat çeken Zeki Çelik, istikrarlı performansı ve yükselen grafiğiyle Türk futbolunun önemli sağ beklerinden biri haline geldi. İşte milli oyuncunun altyapıdan Juventus’a uzanan hikayesi…

Kaynak: Diğer
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Milli futbolcu Zeki Çelik’in zirveye uzanan yolculuğu: Alt liglerden dünya devine - Resim: 1

1. Bursa’dan başlayan hikaye

Zeki Çelik futbol kariyerine Bursaspor altyapısında başladı. U17, U19 ve U21 seviyelerinde forma giyerek gelişimini sürdürdü. Genç yaşta fiziksel gücü ve çalışkanlığıyla dikkat çekti.

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Milli futbolcu Zeki Çelik’in zirveye uzanan yolculuğu: Alt liglerden dünya devine - Resim: 2

2. Karacabey’de ilk profesyonel adım

2015-2016 sezonunda Karacabey Belediyespor’a kiralanan Zeki Çelik, burada 35 maçta forma giyerek profesyonel futbola güçlü bir giriş yaptı. Bu dönem, onun vitrine çıktığı ilk ciddi aşama oldu.

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Milli futbolcu Zeki Çelik’in zirveye uzanan yolculuğu: Alt liglerden dünya devine - Resim: 3

3. İstanbulspor ile çıkış yakaladı

2016 yılında İstanbulspor’a transfer olan milli oyuncu, burada iki sezonda toplam 69 maça çıktı. Sağ bekteki enerjisi ve hücum katkısıyla dikkat çekerek Avrupa kulüplerinin radarına girmeyi başardı.

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Milli futbolcu Zeki Çelik’in zirveye uzanan yolculuğu: Alt liglerden dünya devine - Resim: 4

4. Lille ile Avrupa kapısı açıldı

2018 yılında Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille’e transfer olan Zeki Çelik’in kariyerinde kırılma noktası yaşandı.

Lille formasıyla toplam 143 maça çıktı
Takımıyla şampiyonluk yaşadı
Hem savunma hem hücum performansıyla Avrupa’da adından söz ettirdi

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Milli futbolcu Zeki Çelik’in zirveye uzanan yolculuğu: Alt liglerden dünya devine - Resim: 5

5. Fransa’da istikrarın adresi

Zeki Çelik, Lille’de geçirdiği 4 sezonda düzenli forma şansı buldu.
Özellikle 2020-2021 sezonunda takımın şampiyonluğunda önemli rol oynadı. Bu süreçte Avrupa’nın önemli sağ beklerinden biri olarak gösterilmeye başlandı.

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Milli futbolcu Zeki Çelik’in zirveye uzanan yolculuğu: Alt liglerden dünya devine - Resim: 6

6. Roma transferi ve Serie A dönemi

2022 yılında İtalya Serie A ekiplerinden Roma’ya transfer olan milli futbolcu, kariyerinde yeni bir sayfa açtı.

Roma formasıyla 151 maça çıktı
Defansif katkısının yanı sıra istikrarlı performansıyla teknik direktörlerin güvenini kazandı

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Milli futbolcu Zeki Çelik’in zirveye uzanan yolculuğu: Alt liglerden dünya devine - Resim: 7

7. Juventus’a yükseliş

2026 itibarıyla Juventus’a transfer olan Zeki Çelik, kariyerinde bir üst seviyeye daha çıktı. İtalya’nın en büyük kulüplerinden birine transfer olarak zirve yolculuğunu sürdürdü.

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Milli futbolcu Zeki Çelik’in zirveye uzanan yolculuğu: Alt liglerden dünya devine - Resim: 8

8. Milli takım performansı

Zeki Çelik, Türkiye A Milli Takımı formasını 2018’den bu yana düzenli olarak giyiyor.

57 maç
1 gol

Sağ bek pozisyonunda uzun yıllardır milli takımın değişmez isimlerinden biri olmayı başardı.

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Milli futbolcu Zeki Çelik’in zirveye uzanan yolculuğu: Alt liglerden dünya devine - Resim: 9

9. Sezonlara göre performansı

Roma ve Lille dönemlerinde düzenli olarak 30-45 maç bandında forma giyen Zeki Çelik, istikrarıyla öne çıktı.
Özellikle son sezonlarda:

2025/26: 45 maç
2024/25: 43 maç

gibi yüksek sürelerle takımının vazgeçilmezlerinden biri oldu

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Milli futbolcu Zeki Çelik’in zirveye uzanan yolculuğu: Alt liglerden dünya devine - Resim: 10

10. Piyasa değeri ve kariyer özeti

Transfermarkt verilerine göre Zeki Çelik’in güncel piyasa değeri yaklaşık 14 milyon euro seviyesinde bulunuyor.

Alt liglerden başlayıp Avrupa’nın önemli liglerinde forma giyen milli oyuncu, disiplinli kariyeri ve istikrarlı performansıyla Türk futbolunun en başarılı yurt dışı temsilcilerinden biri haline geldi.

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