Milli futbolcu Zeki Çelik’in zirveye uzanan yolculuğu: Alt liglerden dünya devine

1. Bursa’dan başlayan hikaye
Zeki Çelik futbol kariyerine Bursaspor altyapısında başladı. U17, U19 ve U21 seviyelerinde forma giyerek gelişimini sürdürdü. Genç yaşta fiziksel gücü ve çalışkanlığıyla dikkat çekti.
1. Bursa’dan başlayan hikaye
Zeki Çelik futbol kariyerine Bursaspor altyapısında başladı. U17, U19 ve U21 seviyelerinde forma giyerek gelişimini sürdürdü. Genç yaşta fiziksel gücü ve çalışkanlığıyla dikkat çekti.
2. Karacabey’de ilk profesyonel adım
2015-2016 sezonunda Karacabey Belediyespor’a kiralanan Zeki Çelik, burada 35 maçta forma giyerek profesyonel futbola güçlü bir giriş yaptı. Bu dönem, onun vitrine çıktığı ilk ciddi aşama oldu.
3. İstanbulspor ile çıkış yakaladı
2016 yılında İstanbulspor’a transfer olan milli oyuncu, burada iki sezonda toplam 69 maça çıktı. Sağ bekteki enerjisi ve hücum katkısıyla dikkat çekerek Avrupa kulüplerinin radarına girmeyi başardı.
4. Lille ile Avrupa kapısı açıldı
2018 yılında Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille’e transfer olan Zeki Çelik’in kariyerinde kırılma noktası yaşandı.
Lille formasıyla toplam 143 maça çıktı
Takımıyla şampiyonluk yaşadı
Hem savunma hem hücum performansıyla Avrupa’da adından söz ettirdi
5. Fransa’da istikrarın adresi
Zeki Çelik, Lille’de geçirdiği 4 sezonda düzenli forma şansı buldu.
Özellikle 2020-2021 sezonunda takımın şampiyonluğunda önemli rol oynadı. Bu süreçte Avrupa’nın önemli sağ beklerinden biri olarak gösterilmeye başlandı.
6. Roma transferi ve Serie A dönemi
2022 yılında İtalya Serie A ekiplerinden Roma’ya transfer olan milli futbolcu, kariyerinde yeni bir sayfa açtı.
Roma formasıyla 151 maça çıktı
Defansif katkısının yanı sıra istikrarlı performansıyla teknik direktörlerin güvenini kazandı
7. Juventus’a yükseliş
2026 itibarıyla Juventus’a transfer olan Zeki Çelik, kariyerinde bir üst seviyeye daha çıktı. İtalya’nın en büyük kulüplerinden birine transfer olarak zirve yolculuğunu sürdürdü.
8. Milli takım performansı
Zeki Çelik, Türkiye A Milli Takımı formasını 2018’den bu yana düzenli olarak giyiyor.
57 maç
1 gol
Sağ bek pozisyonunda uzun yıllardır milli takımın değişmez isimlerinden biri olmayı başardı.
9. Sezonlara göre performansı
Roma ve Lille dönemlerinde düzenli olarak 30-45 maç bandında forma giyen Zeki Çelik, istikrarıyla öne çıktı.
Özellikle son sezonlarda:
2025/26: 45 maç
2024/25: 43 maç
gibi yüksek sürelerle takımının vazgeçilmezlerinden biri oldu
10. Piyasa değeri ve kariyer özeti
Transfermarkt verilerine göre Zeki Çelik’in güncel piyasa değeri yaklaşık 14 milyon euro seviyesinde bulunuyor.
Alt liglerden başlayıp Avrupa’nın önemli liglerinde forma giyen milli oyuncu, disiplinli kariyeri ve istikrarlı performansıyla Türk futbolunun en başarılı yurt dışı temsilcilerinden biri haline geldi.