Migros tek tek tespit etti: Bilgiler Türkiye ile paylaşıldı

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Migros, meyve ve sebze ürünlerine yönelik pestisit kontrol analiz sonuçlarını Migros Sanal Market’te paylaşmaya başladı. Şirket, ürünlerini akredite laboratuvarlarda analiz ederken Antalya Kocayatak’taki laboratuvarında 600 farklı etken maddeyi inceliyor.Kaynak: İHA
Şirket, meyve ve sebze ürünlerine ilişkin pestisit kontrol analiz sonuçlarını Migros Sanal Market üzerinden tüketicilerin erişimine açtı.
Analiz sonuçları, ilgili ürünlerin Migros Sanal Market’te yer alan “ürün açıklaması” bölümünde yayınlanıyor.
Migros, risk değerlendirmesine dayalı gıda güvenliği sistemi kapsamında ürünlerini Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından onaylanan ve Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilen laboratuvarlarda analiz ettiriyor.
Şirket, her yıl 20 binden fazla ürün için pestisit analizi gerçekleştiriyor.
Antalya Kocayatak’ta kurulan pestisit laboratuvarında ise meyve ve sebzeler 600 farklı etken madde açısından inceleniyor.
Migros, güvenilir gıdaya erişimi desteklemek amacıyla pestisit ve ağır metal analizlerinin yanı sıra ürünlerin izlenebilirliğine yönelik uygulamalar da yürütüyor.
Migros Grubu Pazarlama İcra Kurulu Üyesi Ekmel Baydur, şirketin gıda güvenliği çalışmalarının merkezinde müşteri güveninin bulunduğunu belirtti.
Baydur, meyve ve sebzelerin raflara ulaşmadan önce çeşitli kontrollerden geçirildiğini ifade etti.
Pestisit kontrol analiz raporlarının Migros Sanal Market üzerinden paylaşılmasıyla bu sürecin daha görünür hale getirildiğini söyledi.
Migros’un 2010 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı ile iş birliği kapsamında İyi Tarım Uygulamalı ürünleri satışa sunan ilk perakendeci olduğunu aktardı.
Baydur, şirketin satışındaki yerli üretimin yüzde 75’inin İyi Tarım Uygulamalı olduğunu belirtti.
Şirketin açıklamasına göre gıda güvenliği ve kalite kontrolleri yalnızca meyve ve sebze ürünleriyle sınırlı kalmıyor.
Migros’un dağıtım merkezlerinde yıl boyunca yaklaşık 3,8 milyon gıda ve gıda dışı ürün, 223 farklı parametre üzerinden kalite kontrolünden geçiriliyor.
Tedarikçiler de uluslararası standartlar doğrultusunda denetleniyor.
Geliştirilmesi gereken alanlara yönelik gıda güvenliği, kalite, hijyen ve sürdürülebilirlik konularında ücretsiz ve çevrim içi eğitimler düzenleniyor.