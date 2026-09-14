Yeniçağ Gazetesi
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Migros tek tek tespit etti: Bilgiler Türkiye ile paylaşıldı

Migros, meyve ve sebze ürünlerine yönelik pestisit kontrol analiz sonuçlarını Migros Sanal Market’te paylaşmaya başladı. Şirket, ürünlerini akredite laboratuvarlarda analiz ederken Antalya Kocayatak’taki laboratuvarında 600 farklı etken maddeyi inceliyor.

Kaynak: İHA
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Migros tek tek tespit etti: Bilgiler Türkiye ile paylaşıldı - Resim: 1

Migros, tarladan sofraya kadar uzanan süreçte gıda güvenliğini artırmaya yönelik uygulamalarına bir yenisini ekledi.

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Migros tek tek tespit etti: Bilgiler Türkiye ile paylaşıldı - Resim: 2

Şirket, meyve ve sebze ürünlerine ilişkin pestisit kontrol analiz sonuçlarını Migros Sanal Market üzerinden tüketicilerin erişimine açtı.

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Migros tek tek tespit etti: Bilgiler Türkiye ile paylaşıldı - Resim: 3

Analiz sonuçları, ilgili ürünlerin Migros Sanal Market’te yer alan “ürün açıklaması” bölümünde yayınlanıyor.

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Migros tek tek tespit etti: Bilgiler Türkiye ile paylaşıldı - Resim: 4

Migros, risk değerlendirmesine dayalı gıda güvenliği sistemi kapsamında ürünlerini Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından onaylanan ve Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilen laboratuvarlarda analiz ettiriyor.

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Migros tek tek tespit etti: Bilgiler Türkiye ile paylaşıldı - Resim: 5

Şirket, her yıl 20 binden fazla ürün için pestisit analizi gerçekleştiriyor.

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Migros tek tek tespit etti: Bilgiler Türkiye ile paylaşıldı - Resim: 6

Antalya Kocayatak’ta kurulan pestisit laboratuvarında ise meyve ve sebzeler 600 farklı etken madde açısından inceleniyor.

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Migros tek tek tespit etti: Bilgiler Türkiye ile paylaşıldı - Resim: 7

Migros, güvenilir gıdaya erişimi desteklemek amacıyla pestisit ve ağır metal analizlerinin yanı sıra ürünlerin izlenebilirliğine yönelik uygulamalar da yürütüyor.

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Migros tek tek tespit etti: Bilgiler Türkiye ile paylaşıldı - Resim: 8

Migros Grubu Pazarlama İcra Kurulu Üyesi Ekmel Baydur, şirketin gıda güvenliği çalışmalarının merkezinde müşteri güveninin bulunduğunu belirtti.

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Migros tek tek tespit etti: Bilgiler Türkiye ile paylaşıldı - Resim: 9

Baydur, meyve ve sebzelerin raflara ulaşmadan önce çeşitli kontrollerden geçirildiğini ifade etti.

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Migros tek tek tespit etti: Bilgiler Türkiye ile paylaşıldı - Resim: 10

Pestisit kontrol analiz raporlarının Migros Sanal Market üzerinden paylaşılmasıyla bu sürecin daha görünür hale getirildiğini söyledi.

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Migros tek tek tespit etti: Bilgiler Türkiye ile paylaşıldı - Resim: 11

Migros’un 2010 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı ile iş birliği kapsamında İyi Tarım Uygulamalı ürünleri satışa sunan ilk perakendeci olduğunu aktardı.

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Migros tek tek tespit etti: Bilgiler Türkiye ile paylaşıldı - Resim: 12

Baydur, şirketin satışındaki yerli üretimin yüzde 75’inin İyi Tarım Uygulamalı olduğunu belirtti.

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Migros tek tek tespit etti: Bilgiler Türkiye ile paylaşıldı - Resim: 13

Şirketin açıklamasına göre gıda güvenliği ve kalite kontrolleri yalnızca meyve ve sebze ürünleriyle sınırlı kalmıyor.

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Migros tek tek tespit etti: Bilgiler Türkiye ile paylaşıldı - Resim: 14

Migros’un dağıtım merkezlerinde yıl boyunca yaklaşık 3,8 milyon gıda ve gıda dışı ürün, 223 farklı parametre üzerinden kalite kontrolünden geçiriliyor.

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Migros tek tek tespit etti: Bilgiler Türkiye ile paylaşıldı - Resim: 15

Tedarikçiler de uluslararası standartlar doğrultusunda denetleniyor.

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Migros tek tek tespit etti: Bilgiler Türkiye ile paylaşıldı - Resim: 16

Geliştirilmesi gereken alanlara yönelik gıda güvenliği, kalite, hijyen ve sürdürülebilirlik konularında ücretsiz ve çevrim içi eğitimler düzenleniyor.

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