Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan ayına ilişkin Ekonomik Güven Endeksi verilerini açıkladı. Mart ayında 97,9 olan endeks, Nisan ayında yüzde 1,5 oranında azalarak 96,4 seviyesine geriledi.

SEKTÖREL GÜVENDE KARIŞIK SEYİR

Ekonomik güveni oluşturan alt endeksler incelendiğinde, hizmet, perakende ve reel kesimdeki düşüş dikkat çekerken; tüketici ve inşaat sektörlerinde sınırlı bir toparlanma gözlendi.

Nisan ayı itibarıyla alt endekslerdeki değişim oranları şöyle gerçekleşti:

Endeks Türü Değişim (%) Mevcut Değer Hizmet Sektörü -3,1 109,7 Perakende Ticaret -1,8 111,6 Reel Kesim (İmalat) -1,4 98,6 Tüketici Güveni +0,5 85,5 İnşaat Sektörü +3,6 83,6

HİZMET VE TİCARETTE KAN KAYBI

Nisan ayında ekonomik güveni aşağı çeken temel etken, hizmet ve ticaret sektörlerindeki gerileme oldu. Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 3,1'lik düşüşle 109,7 değerine, perakende ticaret endeksi ise yüzde 1,8 azalışla 111,6 değerine indi. Sanayinin nabzını tutan reel kesim güven endeksi de yüzde 1,4 oranında değer kaybederek 98,6 seviyesine çekildi.

İ NŞAATTA HAREKETLENME, TÜKETİCİDE SINIRLI ARTIŞ

Genel endeksteki düşüşe rağmen, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 3,6 oranında artarak 83,6 değerini aldı ve Nisan ayının en yüksek artış gösteren kalemi oldu. Tüketici güven endeksi ise Mart ayına göre yüzde 0,5 gibi sınırlı bir yükselişle 85,5 değerine ulaştı.