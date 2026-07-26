Mezunların en çok pişman olduğu 10 üniversite bölümü açıklandı

Üniversite tercihi yapacak milyonlarca aday için dikkat çeken bir araştırma yayımlandı. İş arama platformu ZipRecruiter tarafından gerçekleştirilen araştırmada, mezunların eğitimini aldığı bölümden duyduğu pişmanlık oranları incelendi. Araştırmaya göre bazı bölümlerde pişmanlık oranı yüzde 80'in üzerine çıkarken, liste kariyer planlaması yapacak adaylar için önemli veriler ortaya koydu.