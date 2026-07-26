Üniversite tercihi yapacak milyonlarca aday için dikkat çeken bir araştırma yayımlandı. İş arama platformu ZipRecruiter tarafından gerçekleştirilen araştırmada, mezunların eğitimini aldığı bölümden duyduğu pişmanlık oranları incelendi. Araştırmaya göre bazı bölümlerde pişmanlık oranı yüzde 80'in üzerine çıkarken, liste kariyer planlaması yapacak adaylar için önemli veriler ortaya koydu.
Mezunların en çok pişman olduğu 10 üniversite bölümü açıklandı
İş arama platformu ZipRecruiter'ın araştırmasına göre mezun olduktan sonra en fazla pişmanlık duyulan üniversite bölümleri belli oldu. Listenin zirvesinde gazetecilik yer alırken, sosyoloji, güzel sanatlar ve iletişim gibi bölümler de üst sıralarda yer aldı.Kaynak: Diğer
Gazetecilik – %87
Araştırmaya göre mezunlarının en fazla pişmanlık duyduğu bölüm gazetecilik oldu. Katılımcıların yüzde 87'si farklı bir bölüm seçmeyi tercih edeceğini belirtti.
Sosyoloji – %72
Sosyoloji mezunlarının yüzde 72'si eğitim tercihinden memnun olmadığını ifade etti.
Güzel Sanatlar / Sanat – %72
Güzel Sanatlar ve Sanat bölümleri de yüzde 72'lik oranla listenin üst sıralarında yer aldı.
İletişim – %64
İletişim bölümü mezunlarının yüzde 64'ü bölüm seçiminden pişman olduğunu söyledi.
Eğitim – %61
Araştırmaya göre eğitim fakültesi mezunlarının yüzde 61'i farklı bir bölüm okumayı tercih edeceğini belirtti.
Pazarlama Yönetimi ve Pazarlama Araştırması – %60
Pazarlama Yönetimi ve Pazarlama Araştırması bölümü mezunlarında pişmanlık oranı yüzde 60 olarak kaydedildi.
Tıp Asistanlığı – %56
Tıp Asistanlığı bölümü, yüzde 56'lık pişmanlık oranıyla listenin yedinci sırasında yer aldı.
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi – %56
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi mezunlarının da yüzde 56'sı bölüm seçiminden memnun olmadığını dile getirdi.
Biyoloji – %52
Biyoloji bölümü mezunlarının yüzde 52'si farklı bir üniversite bölümü tercih etmek istediğini belirtti.
İngiliz Dili ve Edebiyatı – %52
Listenin son sırasında İngiliz Dili ve Edebiyatı yer aldı. Araştırmaya göre mezunların yüzde 52'si bölüm tercihinden pişman olduğunu ifade etti.