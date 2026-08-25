Meteoroloji'den son dakika uyarısı: 62 ilde sağanak yağış

KUVVETLİ YAĞIŞ VE SEL UYARISI

Cengiz Çelik, kuvvetli yağış uyarısı için henüz erken olduğunu ancak cuma ve cumartesi günlerinde bazı bölgelerde kuvvetli yağış ihtimalinin yüksek olduğunu belirterek, "Özellikle cuma ve cumartesi günü için Batı ve Orta Karadeniz ile İç Anadolu’nun doğusunda kuvvetli yağış ihtimali yüksek. Bu yüzden 'mgm.gov.tr' adresinden anlık uyarılarımızı ve tahminlerimizi takip etmekte fayda var" ifadelerini kullandı.