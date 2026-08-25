Yeniçağ Gazetesi
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Meteoroloji'den son dakika uyarısı: 62 ilde sağanak yağış

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, haftalık hava durumu tahminine ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye genelinde etkili olacak sağanak yağışlar için gün verdi.

Kaynak: DHA
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Meteoroloji'den son dakika uyarısı: 62 ilde sağanak yağış - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, ilerleyen günlerde beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Gün gün rapor açıklayan Çelik, "Türkiye'nin neredeyse tamamı yağış altında olacak" dedi.

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Meteoroloji'den son dakika uyarısı: 62 ilde sağanak yağış - Resim: 2

Çelik, ülke genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini belirterek, "Şu anda ülke genelinde mevsim normalinin üzerinde sıcaklıklar yaşıyoruz. Yağışlar ise sadece kuzeydoğu bölgelerimizde, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda devam ediyor. Onun dışında ülkenin büyük bölümünde yağış yok" dedi.

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Meteoroloji'den son dakika uyarısı: 62 ilde sağanak yağış - Resim: 3

Çarşamba ve perşembe günlerinde de benzer hava koşullarının süreceğini ifade eden Çelik, şu bilgileri paylaştı:
"Sıcaklıklar çarşamba ve perşembe günü de mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

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Meteoroloji'den son dakika uyarısı: 62 ilde sağanak yağış - Resim: 4

Yağışlar ise sadece Orta ve Doğu Karadeniz ile İç Anadolu’nun doğusunda kısa süreli ve yerel yağışlar şeklinde görülürken, diğer yerlerde bir yağış beklentimiz yok.

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Meteoroloji'den son dakika uyarısı: 62 ilde sağanak yağış - Resim: 5

Ancak cuma gününden itibaren Karadeniz üzerinden gelen yeni bir serin ve yağışlı sistemin etkisi altına gireceğiz."

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Meteoroloji'den son dakika uyarısı: 62 ilde sağanak yağış - Resim: 6

Çelik, cuma ve cumartesi günlerinde kuzey, iç ve doğu kesimlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görüleceğini belirterek, "Sıcaklıklar da cuma günü gelen sistemle birlikte mevsim normallerinin altına inecek. Bu sistemden sadece Ege Bölgesi ve Batı Akdeniz kısmen etkilenecek. Onun dışında ülkenin hemen hemen tamamında hem yağışı göreceğiz hem de sıcaklık azalmasını hissedeceğiz" ifadelerini kullandı.

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Meteoroloji'den son dakika uyarısı: 62 ilde sağanak yağış - Resim: 7

3 BÜYÜK İLDE DURUM

Üç büyük kentteki hava durumuna ilişkin de bilgi veren Çelik, çarşamba ve perşembe günlerinde İstanbul, Ankara ve İzmir’de yağış beklenmediğini söyledi.

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Meteoroloji'den son dakika uyarısı: 62 ilde sağanak yağış - Resim: 8

Çelik, "Sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam ediyor. Cuma gününden itibaren ise özellikle cuma ve cumartesi günleri İstanbul ve Ankara’da gök gürültülü sağanak yağış bekliyoruz" dedi.

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Meteoroloji'den son dakika uyarısı: 62 ilde sağanak yağış - Resim: 9

"Daha sonrasında sistemin doğuya doğru hareket etmesiyle birlikte önümüzdeki hafta tekrar üç büyük şehirde de hem yağışsız hem sıcak havaları hissedeceğiz" diye ekledi.

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Meteoroloji'den son dakika uyarısı: 62 ilde sağanak yağış - Resim: 10

KUVVETLİ YAĞIŞ VE SEL UYARISI

Cengiz Çelik, kuvvetli yağış uyarısı için henüz erken olduğunu ancak cuma ve cumartesi günlerinde bazı bölgelerde kuvvetli yağış ihtimalinin yüksek olduğunu belirterek, "Özellikle cuma ve cumartesi günü için Batı ve Orta Karadeniz ile İç Anadolu’nun doğusunda kuvvetli yağış ihtimali yüksek. Bu yüzden 'mgm.gov.tr' adresinden anlık uyarılarımızı ve tahminlerimizi takip etmekte fayda var" ifadelerini kullandı.

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Meteoroloji'den son dakika uyarısı: 62 ilde sağanak yağış - Resim: 11

Çelik, söz konusu bölgelerde yaşayan vatandaşları ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyararak, "Özellikle cuma ve cumartesi günü Batı ve Orta Karadeniz ile İç Anadolu’nun doğusunda oturan vatandaşlarımızın oluşabilecek ani sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması gerekiyor" dedi.

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Meteoroloji'den son dakika uyarısı: 62 ilde sağanak yağış - Resim: 12

Çarşamba günü hava durumu

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Meteoroloji'den son dakika uyarısı: 62 ilde sağanak yağış - Resim: 13

Perşembe günü hava durumu

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Meteoroloji'den son dakika uyarısı: 62 ilde sağanak yağış - Resim: 14

Cuma günü hava durumu

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