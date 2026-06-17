Yeniçağ Gazetesi
17 Haziran 2026 Çarşamba
İstanbul 20°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Gündem Meteoroloji ve AKOM uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış vuracak

Meteoroloji ve AKOM uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış vuracak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ve İstanbul Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) İstanbul'da 19 Haziran Cuma günü gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini açıkladı. Şehirde yağış miktarının 2 ile 5 kilogram arası olacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: Haber Merkezi
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Meteoroloji ve AKOM uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış vuracak - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 18 - 24 Haziran 2026 tarihlerine ait haftalık hava durumu tahminini paylaştı. MGM, mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının; Perşembe ve Cuma günleri iç ve batı kesimlerde azalacağını tahmin ediyor.

1 7
Meteoroloji ve AKOM uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış vuracak - Resim: 2

MGM'nin paylaşımında yer verdiği haritada da 19 Haziran Cuma günü ülkenin büyük bölümünde yağış beklendiği görülüyor.

2 7
Meteoroloji ve AKOM uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış vuracak - Resim: 3

AKOM İSTANBUL'U UYARDI

AKOM, İstanbul'da 19 Haziran Cuma günü gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini açıkladı. AKOM'un verilerine göre, şehrin cuma günü 2 ile 5 kilogram arası yağış alacağı tahmin ediliyor.

3 7
Meteoroloji ve AKOM uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış vuracak - Resim: 4

Öte yandan İçişleri Bakanlığı da birçok şehri yağışlara karşı uyardı. Bakanlığın açıklamasında şöyle denildi:

4 7
Meteoroloji ve AKOM uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış vuracak - Resim: 5

"18 Haziran 2026 Perşembe günü İç Ege (Afyonkarahisar, Denizli, Kütahya, Uşak illeri ile İzmir, Aydın ve Manisa'nın doğu, Muğla'nın iç kesimleri), Batı Akdeniz'in iç kesimleri (Antalya'nın iç kesimleri ile Isparta ve Burdur), İç Anadolu'nun batısı (Ankara'nın kuzey ve batısı, Eskişehir, Çankırı, Konya'nın batısı) ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde (Bolu, Karabük, Kastamonu ile Sinop'un iç kesimleri) yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

5 7
Meteoroloji ve AKOM uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış vuracak - Resim: 6

Vatandaşlarımızın sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamlar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz."

6 7
Meteoroloji ve AKOM uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış vuracak - Resim: 7
7 7
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro