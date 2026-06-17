Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 18 - 24 Haziran 2026 tarihlerine ait haftalık hava durumu tahminini paylaştı. MGM, mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının; Perşembe ve Cuma günleri iç ve batı kesimlerde azalacağını tahmin ediyor.
Meteoroloji ve AKOM uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış vuracak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ve İstanbul Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) İstanbul'da 19 Haziran Cuma günü gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini açıkladı. Şehirde yağış miktarının 2 ile 5 kilogram arası olacağı tahmin ediliyor.Kaynak: Haber Merkezi
MGM'nin paylaşımında yer verdiği haritada da 19 Haziran Cuma günü ülkenin büyük bölümünde yağış beklendiği görülüyor.
AKOM İSTANBUL'U UYARDI
AKOM, İstanbul'da 19 Haziran Cuma günü gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini açıkladı. AKOM'un verilerine göre, şehrin cuma günü 2 ile 5 kilogram arası yağış alacağı tahmin ediliyor.
Öte yandan İçişleri Bakanlığı da birçok şehri yağışlara karşı uyardı. Bakanlığın açıklamasında şöyle denildi:
"18 Haziran 2026 Perşembe günü İç Ege (Afyonkarahisar, Denizli, Kütahya, Uşak illeri ile İzmir, Aydın ve Manisa'nın doğu, Muğla'nın iç kesimleri), Batı Akdeniz'in iç kesimleri (Antalya'nın iç kesimleri ile Isparta ve Burdur), İç Anadolu'nun batısı (Ankara'nın kuzey ve batısı, Eskişehir, Çankırı, Konya'nın batısı) ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde (Bolu, Karabük, Kastamonu ile Sinop'un iç kesimleri) yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Vatandaşlarımızın sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamlar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz."