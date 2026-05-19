Meteoroloji uzmanından 'Süper El Nino' uyarısı: Tarih verdi, sıcaklıklar tavan yapacak
Meteoroloji uzmanı Hüseyin Toros, Süper El Nino ve küresel ısınmanın etkisiyle önümüzdeki dönemde sıcaklıkların rekor seviyelere ulaşabileceği uyarısında bulundu. Toros, artan sıcaklıklarla birlikte su krizine karşı belediyelere uzun vadeli su yönetimi planı çağrısı yaptı.Alper Talha Şimşek
Hüseyin Toros, katıldığı canlı yayında Süper El Nino ve küresel ısınmanın etkilerine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Önümüzdeki aylarda sıcaklıkların mevsim normallerinin yaklaşık 2 derece üzerine çıkabileceğini belirten Toros, deniz yüzeyi sıcaklıklarındaki artışın atmosfere daha fazla enerji ve su buharı taşıdığını söyledi.
Toros, bu durumun fırtına, kasırga ve şiddetli hava olaylarını tetiklediğini ifade ederek, son 11 yılın küresel ölçekte en sıcak dönemler olarak kayıtlara geçtiğini hatırlattı.
“Küresel ısınmayla birlikte bizi geçmiş yıllardan çok daha sıcak günler bekliyor” diyen Toros, özellikle su kaynaklarının korunması konusunda uyarılarda bulundu.
BELEDİYELERE SU YÖNETİMİ ÇAĞRISI
Türkiye’nin son aylarda yeterli yağış aldığını belirten Toros, buna rağmen uzun vadeli planlamanın şart olduğunu söyledi.
Havaların ısınmasıyla birlikte insanlarda, bitkilerde ve su yüzeylerinde buharlaşma nedeniyle su ihtiyacının hızla artacağını vurgulayan Toros, başta İstanbul olmak üzere tüm belediyelerin en az 3-4 yıllık su bütçesi planlaması yapması gerektiğini ifade etti.
SÜPER EL NINO NEDİR?
El NiNo–Southern Oscillation’nun en güçlü evrelerinden biri olarak kabul edilen Süper El Nino, Pasifik Okyanusu’ndaki deniz yüzeyi sıcaklıklarının normalin yaklaşık 2 derece ve üzerine çıkmasıyla ortaya çıkan güçlü bir iklim olayıdır. Klasik El Nino’ya göre çok daha yoğun etkiler oluşturan bu süreç, dünya genelinde hava düzenlerini önemli ölçüde değiştirebilir.
Süper El Nino dönemlerinde bazı bölgelerde uzun süreli kuraklık ve aşırı sıcaklıklar görülürken, bazı bölgelerde ise yoğun yağış, sel ve fırtına riski artabiliyor. Uzmanlar, bu olayın küresel sıcaklıkların yükselmesine ve ekstrem hava olaylarının daha sık yaşanmasına neden olabileceğini belirtiyor.
İklim bilimciler, Süper El Nino’yu dünya iklim sistemi üzerinde ciddi değişimlere yol açabilen güçlü bir “ısınma evresi” olarak değerlendiriyor.