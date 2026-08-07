Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış ve fırtına geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, 8 Ağustos Cumartesi günü yurdun kuzey ve iç kesimlerinde hava sıcaklıklarında hissedilir bir düşüş yaşanırken, yağışlı hava dalgası özellikle Karadeniz kıyı şeridi ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinde kendisini gösterecek.