Ağustos ayının kavurucu sıcaklarıyla mücadele eden Türkiye, yarından itibaren bazı bölgelerde serinletici ancak yer yer kuvvetli sağanak yağışların etkisine girmeye hazırlanıyor.
Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış ve fırtına geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 8 Ağustos 2026 Cumartesi günü sağanak yağış ve fırtına beklenen illeri açıkladı.Kaynak: Haber Merkezi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, 8 Ağustos Cumartesi günü yurdun kuzey ve iç kesimlerinde hava sıcaklıklarında hissedilir bir düşüş yaşanırken, yağışlı hava dalgası özellikle Karadeniz kıyı şeridi ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinde kendisini gösterecek.
Cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren güne yağışla uyanacak kentlerin başında Trabzon, Rize, Artvin, Giresun, Ordu ve Samsun geliyor. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yerel olarak kuvvetlenmesi beklenen sağanakların, özellikle yüksek kesimlerde hayatı olumsuz etkileyebileceği öngörülüyor.
Karadeniz’in yanı sıra Doğu Anadolu Bölgesi’nde de Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı çevrelerinde öleden sonra gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. İç Anadolu’nun doğusu ile Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde de yer yer kısa süreli yaz yağmurları geçiş yapacak.
Uzmanlar, Karadeniz ve Doğu Anadolu genelinde beklenen bu yağışların ani su baskınları, sel, yıldırım düşmesi ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara yol açabileceği konusunda vatandaşları uyarıyor.
Özellikle Karadeniz sahil yolu güzergahında seyahat edecek sürücülerin görüş mesafesindeki düşüşe ve kayganlaşan yollara karşı tedbirli olmaları büyük önem taşıyor.
Sıcak havanın ardından gelen bu ani yağış dalgasının hafta sonu planı yapan vatandaşlar tarafından dikkate alınması ve dere yataklarından uzak durulması gerektiği vurgulanıyor.