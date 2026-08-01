Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Bolu, Karabük, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri, Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon’un iç ve yüksek kesimleri ile Iğdır’ın güney, Ağrı’nın doğu kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji uyardı: Bazı iller sağanak yağış ve fırtına altında kalacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde hava durumunu açıkladı. 2 Ağustos için sağanak yağış beklenen iller belli oldu.Kaynak: Haber Merkezi
HAVA SICAKLIĞI: Genellikle mevsim normalleri civarında, doğu ve güneydoğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, güney ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege ile Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara ve Kuzey Ege ile Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmesine göre kentte rüzgarın bugünden 2 Ağustos Pazar gününe kadar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, zaman zaman fırtına şeklinde esmesinin beklendiği bildirildi.
FIRTINAYA DİKKAT
Açıklamada, "Başta orman yangınları olmak üzere ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir." uyarısı yapıldı.
MARMARA DENİZİNDE FIRTINA UYARISI
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Marmara Denizi'nin güneyinde rüzgarın, yarın öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.