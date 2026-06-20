Özellikle İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Toroslar Mevkii, Orta Karadeniz'in doğusu, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak.
Meteoroloji duyurdu: Sağanak yağış ve fırtına illeri saracak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 21 Haziran 2026 Pazar günü için aktardığı günlük hava tahmin raporunda, ülke genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava beklendiğini duyururken, birçok bölgede ise sağanak yağışın etkili olacağını açıkladı. İşte sağanak yağış görülecek iller...Kaynak: Haber Merkezi
MGM'nin 20 Haziran akşamı itibarıyla yayımladığı rapora göre, yağışların güneybatı kesimlerde yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.
Bu durum ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara yol açabilir.
Kuvvetli Yağış Beklenen İller
MGM, şu illerde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu:
Denizli
Isparta
Burdur
Aydın (doğu kesimleri)
Afyonkarahisar (güney kesimleri)
Konya (güneybatı kesimleri)
Muğla (iç kesimleri)
Bu bölgelerde yağışların ilk saatlerden itibaren başlayıp Pazar öğle saatlerinden sonra da devam etmesi bekleniyor. Vatandaşların ani sel ve su baskınına karşı tedbirli olması gerekiyor.
Diğer Yağışlı Bölgeler
İç Ege: Afyonkarahisar, Denizli ve Muğla iç kesimlerinde sağanak yağışlar.
Batı Akdeniz: Isparta, Burdur ve Antalya'nın iç kesimlerinde (özellikle öğleden sonra) gök gürültülü sağanak.
Toroslar Mevkii: Konya güneybatısı başta olmak üzere Toroslar'ın iç kesimlerinde yağış etkili olacak.
Karadeniz: Orta Karadeniz'in doğusu (Samsun doğu kesimleri, Amasya civarı) ve Doğu Karadeniz'de (Trabzon, Artvin, Rize) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar.
Doğu Anadolu'nun kuzeyi: Erzurum, Kars ve çevresinde öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak yağışlar.