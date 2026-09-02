Eylül ayının ilk günlerinde Türkiye genelinde belirgin bir hava değişimi yaşanıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, ülkenin kuzey ve doğu kesimleri gök gürültülü sağanak yağışların etkisine girerken, batı ve güney bölgelerinde yüksek sıcaklıklar varlığını sürdürüyor.
Meteoroloji duyurdu: Gök gürültülü sağanak yağış ve fırtına geliyor (2 Eylül 2026)
Eylül ayıyla birlikte Türkiye genelinde hava durumu ikiye bölündü. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’da fırtınalı sağanak yağışlar beklenirken, Ege ve Akdeniz’de termometreler 40 dereceyi buluyor. Cuma günü Balkanlar’dan gelecek yeni yağış dalgası ise hafta sonu Marmara’da planları değiştirecek.Kaynak: Haber Merkezi
DOĞU KARADENİZ VE DOĞU ANADOLU'DA KUVVETLİ YAĞIŞ
Güne ülke genelinde açık ve güneşli bir havayla başlanırken, öğle saatlerinden itibaren kuzey ve doğu bölgelerde bulutlanma artıyor. Özellikle Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan ve Kars çevrelerinde 12.00 ile 18.00 saatleri arasında yer yer kuvvetli ve fırtınalı gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren etkisini azaltması öngörülse de Trabzon ve Rize kıyılarında yağmurun gece yarısına kadar aralıklarla devam etmesi tahmin ediliyor.
EGE VE AKDENİZ'DE YÜKSEK SICAKLIK UYARISI
Karadeniz hattında yağışlı hava etkisini gösterirken, Ege ve Akdeniz bölgelerinde çöl sıcaklarını aratmayan bir tablo hakim. Aydın ve çevresinde termometrelerin 40 dereceye ulaşması beklenirken; İzmir, Manisa, Muğla, Antalya ve Adana hattında bunaltıcı hava hafta boyunca devam edecek. Uzmanlar, bu bölgelerde yaşayan vatandaşların özellikle öğle saatlerinde dik gelen güneş ışınlarına karşı tedbirli olmaları ve zorunlu kalmadıkça dışarı çıkmamaları yönünde uyarıda bulunuyor.
BALKANLAR ÜZERİNDEN YAĞIŞ DALGASI
Hafta sonuna doğru batı bölgelerinin hava şartlarında yeni bir hareketlilik yaşanacak. Cuma gününden itibaren Balkanlar üzerinden gelecek yağışlı hava dalgası, öncelikle Edirne ve Kırklareli çevrelerinden yurda giriş yapacak. Cumartesi günü etkisini artıracak olan sistem; İstanbul, Kocaeli ve Sakarya başta olmak üzere tüm Marmara’yı ve Karadeniz sahil şeridini etkisi altına alacak. Pazar günü ise yağışlı havanın Karadeniz’in doğusuna kayarak yurdu terk etmesi, batı bölgelerinde ise havanın yeniden açması bekleniyor.
ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE HAVA DURUMU
Türkiye'nin üç büyük kentinde bu hafta farklı hava koşulları gözlemlenecek. İstanbul'da hafta ortasında 30-31 derece seviyelerinde seyreden sıcaklıklar, Cuma günü yerini gök gürültülü sağanak yağışa bırakarak 29 dereceye gerileyecek ve yağışlı sistem Cumartesi gününün ardından kenti terk edecek.
Ankara'da hafta boyunca yağış beklenmezken, az bulutlu ve güneşli havayla birlikte gündüz sıcaklıkları 28 ila 31 derece arasında mevsim normallerinde seyredecek.
İzmir'de ise hafta genelinde lekesiz ve açık bir gökyüzü hakim olurken termometreler 35 ila 37 derece bandında kalarak bunaltıcı sıcakların etkisini sürdürecek.