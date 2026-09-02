Meteoroloji duyurdu: Gök gürültülü sağanak yağış ve fırtına geliyor (2 Eylül 2026)

DOĞU KARADENİZ VE DOĞU ANADOLU'DA KUVVETLİ YAĞIŞ

Güne ülke genelinde açık ve güneşli bir havayla başlanırken, öğle saatlerinden itibaren kuzey ve doğu bölgelerde bulutlanma artıyor. Özellikle Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan ve Kars çevrelerinde 12.00 ile 18.00 saatleri arasında yer yer kuvvetli ve fırtınalı gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren etkisini azaltması öngörülse de Trabzon ve Rize kıyılarında yağmurun gece yarısına kadar aralıklarla devam etmesi tahmin ediliyor.