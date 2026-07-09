Yeniçağ Gazetesi
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Meteoroloji duyurdu: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara başta olmak üzere birçok bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Özellikle Trakya ile İstanbul'un Avrupa Yakası için kuvvetli yağış, ani sel, su baskını ve yıldırım riskine karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.

Kaynak: Haber Merkezi
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Meteoroloji duyurdu: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre bugün Marmara, İç ve Doğu Akdeniz ile Kütahya, Konya, Karaman, Artvin, Kars, Ardahan ve Iğdır çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

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Meteoroloji duyurdu: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 2

Ülkenin diğer kesimlerinde ise havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların özellikle öğleden sonra Trakya ile İstanbul'un Avrupa Yakası'nda yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.

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Meteoroloji duyurdu: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 3

Meteoroloji, kuvvetli yağış sebebiyle ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.

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Meteoroloji duyurdu: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 4

Hava sıcaklıklarının Marmara Bölgesi'nde 4 ila 6 derece azalması, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmaması bekleniyor.

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Meteoroloji duyurdu: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 5

İstanbul'da gün içinde en yüksek sıcaklığın 27 derece olması beklenirken, Bursa'da 30, Çanakkale'de 29 ve Kırklareli'nde 26 derece ölçülecek. Ege Bölgesi'nde Kütahya dışında yağış beklenmezken, Akdeniz'de özellikle Adana, Burdur ve Hatay çevrelerinde öğleden sonra sağanak görülecek. İç Anadolu'da ise Konya ve Karaman'da yağış bekleniyor.

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Meteoroloji duyurdu: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 6

Karadeniz'de Artvin ile Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinde, Doğu Anadolu'da ise Kars, Ardahan, Iğdır ve Van'ın doğu ilçelerinde yerel sağanaklar etkili olacak.

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Meteoroloji duyurdu: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 7

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise Diyarbakır ve Şanlıurfa'da 38 dereceye ulaşan sıcaklıklarla havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji duyurdu: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 8

Meteoroloji 5 il için sarı kodlu uyarı verdi. Bu iller Çanakkale, Edirne, İstanbul, Kırklareli ve Tekirdağ olarak açıklandı.

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