Meteoroloji duyurdu: Fırtına ve sağanak yağış illeri saracak

YURT GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji’nin son değerlendirmelerine göre ülkenin güney, iç ve doğu kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava bekleniyor.

Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Muğla’nın iç kesimleri, Afyonkarahisar, Tokat ve Van çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor.