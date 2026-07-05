Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5-11 Temmuz haftasına ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı. İstanbul’da 9 Temmuz Perşembe ve 10 Temmuz Cuma günü gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, İçişleri Bakanlığı 10 il için sarı kodlu uyarı yaptı.
Meteoroloji duyurdu: Fırtına ve sağanak yağış illeri saracak
Meteoroloji’nin yeni haftalık tahmin raporuyla birlikte İçişleri Bakanlığı, sağanak ve gök gürültülü yağış nedeniyle 10 il için sarı kodlu meteorolojik uyarı yayımladı.Kaynak: Haber Merkezi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 5-11 Temmuz haftasını kapsayan hava tahmin raporuna göre İstanbul’da yeni bir yağışlı hava dalgası bekleniyor.
Hafta içinde kent genelinde gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı tahmin edilirken, özellikle perşembe ve cuma günleri için dikkatli olunması istendi.
9-10 TEMMUZ TARİHLERİNE DİKKAT
Güncellenen tahmin haritasına göre İstanbul’da 9 Temmuz Perşembe ve 10 Temmuz Cuma günü sağanak yağış bekleniyor.
Yağışların gök gürültülü şekilde etkili olabileceği belirtilirken, vatandaşların ani hava değişimlerine karşı tedbirli olması öneriliyor.
SICAKLIKLAR KADEMELİ OLARAK DÜŞECEK
Meteoroloji’nin haftalık raporuna göre yurt genelinde hava sıcaklıkları kademeli olarak azalacak.
Sıcaklıkların birçok bölgede mevsim normallerine, bazı yerlerde ise mevsim normallerinin altına gerilemesi bekleniyor.
İSTANBUL’DA SERİN HAVA HİSSEDİLECEK
Yağışlı hava dalgasıyla birlikte İstanbul’da sıcaklıkların belirgin şekilde düşeceği tahmin ediliyor.
Özellikle akşam saatlerinde serin havanın daha fazla hissedileceği, yağış geçişleri sırasında ise rüzgarın etkisini artırabileceği belirtiliyor.
MARMARA’DA RÜZGAR ETKİSİNİ ARTIRACAK
Marmara Bölgesi genelinde yağışların yanı sıra rüzgar da etkili olacak.
Rüzgarın kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif ve orta kuvvette esmesi beklenirken, yağış geçişleri sırasında yerel olarak daha kuvvetli hissedilebileceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ RÜZGAR VE KISA SÜRELİ FIRTINA UYARISI
Meteoroloji, Marmara’nın güneyi ile Kıyı Ege’de rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esebileceğini bildirdi.
Rüzgar hızının bazı bölgelerde saatte 40-70 kilometreye kadar çıkabileceği ifade edildi.
10 İL İÇİN SARI KODLU UYARI
İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan son bilgiler doğrultusunda 10 il için sarı kodlu meteorolojik uyarı yayımladı.
Uyarı yapılan bölgelerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞU KARADENİZ’DE KUVVETLİ SAĞANAK BEKLENİYOR
Tahminlere göre Doğu Karadeniz kıyılarında sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.
Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı kesimlerinde yağışların yerel kuvvetli olacağı değerlendiriliyor.
AKDENİZ VE İÇ EGE İÇİN DE UYARI VAR
Muğla ve Antalya’nın iç kesimleri, Denizli’nin güneyi ile Isparta ve Burdur çevrelerinde de yerel kuvvetli sağanak bekleniyor.
Bu bölgelerde gök gürültülü sağanak nedeniyle ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması istendi.
YURT GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji’nin son değerlendirmelerine göre ülkenin güney, iç ve doğu kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava bekleniyor.
Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Muğla’nın iç kesimleri, Afyonkarahisar, Tokat ve Van çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor.
SAMSUN, ORDU VE GİRESUN İÇİN DİKKAT ÇEKEN UYARI
Yağışların gece saatleri ve pazartesi sabahı Samsun’un doğu ilçeleri, Ordu ve Giresun çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Yetkililer, bu bölgelerde ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksama riskine karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiğini bildirdi.
RİZE, ARTVİN, ERZURUM, KARS VE ARDAHAN’DA SAĞANAK RİSKİ
Pazartesi öğleden sonra Rize, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde de yerel kuvvetli yağış bekleniyor.
Yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.
VATANDAŞLARA SEL VE SU BASKINI UYARISI
Kuvvetli yağış beklenen bölgelerde ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksama gibi riskler bulunuyor.
Yetkililer, dere yatakları, alt geçitler ve su birikintisi oluşabilecek bölgelerde dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.