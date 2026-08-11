Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 12-16 Ağustos tarihlerini kapsayan 5 günlük hava tahminini yayımladı. Buna göre yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava beklenirken, bazı bölgelerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.
Meteoroloji dikkat diyerek uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 12-16 Ağustos tarihlerini kapsayan 5 günlük hava durumu tahminini yayımladı. Türkiye genelinde sıcak hava etkisini sürdürürken bazı bölgelerde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerin hava durumu...Dilek Taşdemir
MGM’nin güncel değerlendirmesine göre özellikle Ordu, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli yağış ihtimali bulunuyor. Batı kesimlerinde ise sıcak ve daha açık hava hakim olacak.
İSTANBUL’DA YAĞIŞ, İZMİR’DE SICAK HAVA
İstanbul’da önümüzdeki günlerde parçalı bulutlu hava öne çıkarken, özellikle kentin kuzey ve doğu kesimlerinde yerel sağanak ihtimali bulunuyor. MGM’nin son tahmininde İstanbul için sıcaklık 30 derece olarak öngörülüyor.
İzmir’de ise sıcak ve açık hava etkisini sürdürecek. Kentte sıcaklığın 38 derece civarında olması bekleniyor. Ege Bölgesi genelinde de yağış ihtimali düşük olurken Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli rüzgar bekleniyor.
ANKARA VE ANTALYA'DA SICAK HAVA ETKİLİ OLACAK
Başkent Ankara’da önümüzdeki günlerde az bulutlu ve açık hava bekleniyor. MGM’nin son raporunda Ankara için sıcaklık 33 derece olarak tahmin edildi.
Antalya’da da sıcak hava etkisini sürdürecek. Kentte havanın az bulutlu ve açık olması, sıcaklığın ise 36 derece civarında seyretmesi bekleniyor. Akdeniz’in iç kesimlerinde, özellikle Toroslar mevkiinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak görülebilecek.
KARADENİZ'DE SAĞANAK ALARMI
5 günlük tahminde en dikkat çeken bölgelerden biri Karadeniz oldu. Samsun, Ordu ve Doğu Karadeniz çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
MGM, Ordu, Rize ve Artvin çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olabileceği uyarısında bulundu. Samsun’da ise sıcaklığın 30 derece, Trabzon’da 27 derece, Rize’de 28 derece civarında olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU'DA KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR
Doğu Anadolu’nun kuzey kesimlerinde de yağışlı hava etkili olacak. Erzurum, Kars ve çevresinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir.
Kars ve Ardahan çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Erzurum’da sıcaklığın 26, Kars’ta ise 23 derece civarında olması öngörülüyor.
GÜNEYDOĞU'DA SICAKLILAR YÜKSEK
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde ise yağış yerine sıcak hava öne çıkıyor. Diyarbakır ve Şanlıurfa’da sıcaklığın 39 derece civarında olması beklenirken, Siirt’te 37, Mardin’de ise 35 derece tahmin ediliyor.
MGM’nin 5 günlük tahminine göre önümüzdeki günlerde Türkiye genelinde bölgelere göre hava koşulları arasındaki fark belirginleşecek.
Kuzey ve doğuda yağış görülürken batı ve güney kesimlerinde sıcak ve açık hava etkili olacak.