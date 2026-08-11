Meteoroloji dikkat diyerek uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 12-16 Ağustos tarihlerini kapsayan 5 günlük hava tahminini yayımladı. Buna göre yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava beklenirken, bazı bölgelerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.