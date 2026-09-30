Eylül ayının sonuna gelmemizle ülke genelinde havalar soğumaya, yağışlar artmaya başladı. Başta İstanbul olmak üzere Türkiye’nin birçok bölgesi, son birkaç gündür, sağanak yağış ve fırtınaya maruz kaldı.
Meteoroloji 20 il için alarm verdi: Sağanak yağış ve fırtına geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz başta olmak üzere birçok yerde sağanak yağış beklendiğini duyurdu. 20 il için sarı kodlu uyarı gerçekleştirilirken, bazı bölgelerde rüzgarın 70 km/saat hızla esmesi bekleniyor.Kaynak: Haber Merkezi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen son değerlendirmelere göre, ülke genelinde artan yağışlı hava, önümüzdeki hafta da bölge bölge etkisini sürdürecek.
Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu (Siirt dışında) ile İstanbul, Kırklareli, Erzurum, Kars, Ardahan, Iğdır ve Muş çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği belirtiliyor.
Meydana gelmesi beklenen yağışların Marmara'nın kuzeydoğusu, Doğu Akdeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop ve Ardahan çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı, Çanakkale'nin doğu, Balıkesir ve Bursa'nın kuzey kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
20 İL İÇİN SARI KODLU UYARI
Artvin, Balıkesir, bursa, Çanakkale, Edirne, Giresun, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tekirdağ, Trabzon ve Yalova için sarı kodlu uyarı verildi.
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik meydana gelmeyeceği, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği belirtiliyor.
Rüzgarın ise, genellikle kuzey, güney kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kıyı Ege ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.