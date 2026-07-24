Meta'nın akıllı gözlükleri krize yol açtı: Instagram önlem aldı

Son zamanlarda hem TikTok hem de Instagram'da içerik üreten kişilerin, özellikle hizmet sektörü çalışanlarına karşı sınırları aşan tavırlar sergilediği ve bu anları internette paylaştığı görülüyordu. Bununla birlikte, sokakta kadınlara yaklaşarak onları haberleri olmadan kayda alan erkeklerin paylaştığı videolarda da belirgin bir artış yaşanmıştı.