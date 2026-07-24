Meta'nın akıllı gözlüklerini kullanarak insanları izinleri dışında kaydeden ve taciz eden içerik üreticilerine karşı Instagram harekete geçti. Platform, çatı şirketi Meta'nın geliştirdiği bu gözlüklerle kamusal alanlarda kişileri gizlice çekip rahatsız edici davranışlar sergileyen hesaplara yönelik sıkı önlemler uygulamaya başlıyor.
Meta'nın akıllı gözlükleri krize yol açtı: Instagram önlem aldı
Meta’nın akıllı gözlükleriyle kamusal alanda insanları izinsiz kayda alıp rahatsız eden içerik üreticilerine karşı Instagram sert bir yaptırım süreci başlattı. Yeni politika kapsamında, gizli çekimle taciz videoları paylaşan ve milyondan fazla takipçisi bulunan hesaplar kapatılmaya başlandı.Kaynak: Diğer
Geçtiğimiz hafta bir kullanıcının sorusunu Instagram hikayesinde yanıtlayan Instagram CEO'su Adam Mosseri, insanları suistimal eden ve taciz içeriği barındıran bu tür paylaşımların bundan böyle platformdan silineceğini duyurdu.
Son zamanlarda hem TikTok hem de Instagram'da içerik üreten kişilerin, özellikle hizmet sektörü çalışanlarına karşı sınırları aşan tavırlar sergilediği ve bu anları internette paylaştığı görülüyordu. Bununla birlikte, sokakta kadınlara yaklaşarak onları haberleri olmadan kayda alan erkeklerin paylaştığı videolarda da belirgin bir artış yaşanmıştı.
Nefes'te yer alan habere göre, Mosseri, kullanıcıların kimsenin bilgisi olmadan çekilen bu tarz videoları Instagram'da görmek istemediğini vurgulayarak, platform üzerindeki bu içeriklere ellerinden gelen her şekilde müdahale etmeye çabaladıklarını dile getirdi.
Uygulanacak yeni kurallar doğrultusunda, gizli çekim içeren ve videodaki kişinin taciz edildiği tespit edilen paylaşımların kaldırılacağı aktarıldı.
Instagram'ın yeni politika kapsamında şimdiye kadar kaç videoyu kaldırdığı bilinmiyor. Ancak Business Insider, Meta gözlüklerini kullanarak kamusal alanlarda kadınlara yaklaştıkları videoları paylaşan iki büyük hesabın askıya alındığını tespit etti.
Her iki hesabın da kapatılmadan önce bir milyondan fazla takipçisi bulunuyordu.