2026 FIFA Dünya Kupası’nda Lionel Messi’nin performansına ilişkin dikkat çeken bir istatistik ortaya çıktı.
Messi’nin sırrı ortaya çıktı: Dünya Kupası’nda bunu en fazla yapan isim oldu
2026 Dünya Kupası’nda Arjantin’i sırtlayan Lionel Messi ile ilgili dikkat çeken bir veri gündeme geldi. Ortaya çıkan istatistik, yıldız futbolcunun sahadaki oyun anlayışını yeniden tartışmaya açtı.Kaynak: Diğer
Arjantinli yıldız, sahadaki oyun tarzıyla yine futbol dünyasının gündemine oturdu.
En yüksek oran Messi’de
The Athletic’in paylaştığı verilere göre Lionel Messi, Dünya Kupası’nda aldığı sürenin %62,7’sini yürüyerek geçirdi.
Bu oran, turnuvada forma giyen tüm oyuncular arasında en yüksek değer olarak kayıtlara geçti.
Verimliliği dikkat çekiyor
39 yaşındaki yıldız futbolcu, düşük koşu mesafesine rağmen hücumdaki etkinliğiyle fark yaratmaya devam ediyor.
Messi, kritik anlarda oyuna yaptığı katkıyla Arjantin’in çeyrek finale yükselmesinde başrol oynayan isimlerden biri oldu.
Yürüyerek oyunu okuyor
Uzmanlara göre Messi’nin sık sık yürümesi fiziksel düşüşten çok oyunu analiz etme stratejisinin bir parçası.
Arjantinli yıldız, rakip savunmadaki boşlukları tespit ederek doğru anda hareketlenmeyi tercih ediyor.