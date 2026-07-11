Yeniçağ Gazetesi
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Messi’nin sırrı ortaya çıktı: Dünya Kupası’nda bunu en fazla yapan isim oldu

2026 Dünya Kupası’nda Arjantin’i sırtlayan Lionel Messi ile ilgili dikkat çeken bir veri gündeme geldi. Ortaya çıkan istatistik, yıldız futbolcunun sahadaki oyun anlayışını yeniden tartışmaya açtı.

Kaynak: Diğer
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Messi’nin sırrı ortaya çıktı: Dünya Kupası’nda bunu en fazla yapan isim oldu - Resim: 1

2026 FIFA Dünya Kupası’nda Lionel Messi’nin performansına ilişkin dikkat çeken bir istatistik ortaya çıktı.

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Messi’nin sırrı ortaya çıktı: Dünya Kupası’nda bunu en fazla yapan isim oldu - Resim: 2

Arjantinli yıldız, sahadaki oyun tarzıyla yine futbol dünyasının gündemine oturdu.

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Messi’nin sırrı ortaya çıktı: Dünya Kupası’nda bunu en fazla yapan isim oldu - Resim: 3

En yüksek oran Messi’de

The Athletic’in paylaştığı verilere göre Lionel Messi, Dünya Kupası’nda aldığı sürenin %62,7’sini yürüyerek geçirdi.

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Messi’nin sırrı ortaya çıktı: Dünya Kupası’nda bunu en fazla yapan isim oldu - Resim: 4

Bu oran, turnuvada forma giyen tüm oyuncular arasında en yüksek değer olarak kayıtlara geçti.

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Messi’nin sırrı ortaya çıktı: Dünya Kupası’nda bunu en fazla yapan isim oldu - Resim: 5

Verimliliği dikkat çekiyor

39 yaşındaki yıldız futbolcu, düşük koşu mesafesine rağmen hücumdaki etkinliğiyle fark yaratmaya devam ediyor.

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Messi’nin sırrı ortaya çıktı: Dünya Kupası’nda bunu en fazla yapan isim oldu - Resim: 6

Messi, kritik anlarda oyuna yaptığı katkıyla Arjantin’in çeyrek finale yükselmesinde başrol oynayan isimlerden biri oldu.

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Messi’nin sırrı ortaya çıktı: Dünya Kupası’nda bunu en fazla yapan isim oldu - Resim: 7

Yürüyerek oyunu okuyor

Uzmanlara göre Messi’nin sık sık yürümesi fiziksel düşüşten çok oyunu analiz etme stratejisinin bir parçası.

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Messi’nin sırrı ortaya çıktı: Dünya Kupası’nda bunu en fazla yapan isim oldu - Resim: 8

Arjantinli yıldız, rakip savunmadaki boşlukları tespit ederek doğru anda hareketlenmeyi tercih ediyor.

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