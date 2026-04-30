Yeniçağ Gazetesi
30 Nisan 2026 Perşembe
Mert Yazıcıoğlu’nun ‘Kuruluş Orhan’ı veda ediyor: Final tarihi belli oldu

Bozdağ Film’in büyük umutlarla başlattığı dönem dizisi Kuruluş Orhan’dan kötü haber geldi. Mert Yazıcıoğlu’nun Orhan Bey karakterine hayat verdiği dizi, 26. bölümde ekran yolculuğunu noktalıyor.

Çarşamba akşamlarının iddialı yapımlarından biri olan Kuruluş Orhan için yolun sonu göründü. Gazeteci Birsen Altuntaş, dizinin ikinci sezonunun çekilip çekilmeyeceği merak edilirken kulislerden sızan o kesin kararı paylaştı. Bülent İşbilen’in yönetmen koltuğunda oturduğu Bozdağ Film imzalı yapım, yeni bir değişiklik olmazsa 26. bölümüyle izleyiciye veda edecek. Yapım şirketinin ise yeni sezonda atv için hazırladığı dev projenin detayları netleşmeye başladı.

KURULUŞ ORHAN İZLEYİCİSİNE ŞOK HABER!

Bozdağ Film'in iddialı projesi için final kararı alındı. Dizi, beklenen ikinci sezon onayını alamadı.

26. BÖLÜMDE EKRANLARA VEDA EDİYOR

Kulislerden sızan bilgilere göre, sevilen dizi yeni bir değişiklik olmazsa 26. bölümde izleyicisine son kez "merhaba" diyecek

İKİNCİ SEZON BEKLENİYORDU AMA OLMADI

Bülent İşbilen’in yönettiği yapımın, reyting savaşı ve yeni sezon planlamaları nedeniyle bitirilmesine karar verildi.

BİR DEVRİN SONU GELİYOR

Mert Yazıcıoğlu’nun başarılı performansı Orhan Bey’in hikayesini yeni sezona taşımaya yetmedi.

YENİ SEZONUN YENİ ADAYI: AŞK VE TAHT

Kuruluş Orhan veda ederken, Bozdağ Film’in yeni iddialı dönem dizisi "Aşk ve Taht" şimdiden merak uyandırmaya başladı.

