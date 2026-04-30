Mert Yazıcıoğlu’nun ‘Kuruluş Orhan’ı veda ediyor: Final tarihi belli oldu

Çarşamba akşamlarının iddialı yapımlarından biri olan Kuruluş Orhan için yolun sonu göründü. Gazeteci Birsen Altuntaş, dizinin ikinci sezonunun çekilip çekilmeyeceği merak edilirken kulislerden sızan o kesin kararı paylaştı. Bülent İşbilen’in yönetmen koltuğunda oturduğu Bozdağ Film imzalı yapım, yeni bir değişiklik olmazsa 26. bölümüyle izleyiciye veda edecek. Yapım şirketinin ise yeni sezonda atv için hazırladığı dev projenin detayları netleşmeye başladı.