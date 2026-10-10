Mert Başaran'dan yatırımcılara uyarı: Paranızı burada tutmayın

‘3+1 EV PARASI 2+1'E DÜŞTÜ’

Borsa kadar ön plana çıkmasa da altın ve gümüş yatırımcılarının da mağduriyet yaşadığını ifade eden Başaran, kendisine ulaşan bir yatırımcının durumuna dikkat çekti. Altındaki düşüş nedeniyle büyük kayıplar yaşandığını belirten Başaran, "Altında da çok ciddi mağdur oluşmaya başladı. Yani altında da hani tabii borsa kadar çok insan yazmıyor ama altınla ilgili de mesela bir tanesi var, o kadar büyük para yatırmış ki 'Paramın yüzde 30'u gitti' diyor. Yani '3+1 daire param vardı, 2+1'e düştü' diyor" ifadelerini kullandı.