Dünya Gazetesi TV’de Hande Eğilmez Eniş’in canlı yayın konuğu olan Yatırım Uzmanı Mert Başaran, altın, gümüş, borsa ve gayrimenkul piyasalarında yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi. Son dönemde değerli metallerde görülen geri çekilmelerin yatırımcılar üzerinde yarattığı tahribata değinen Başaran, portföy çeşitlendirmesi yapmayanların zor bir süreçten geçtiğini aktardı.
Mert Başaran'dan yatırımcılara uyarı: Paranızı burada tutmayın
Finansal piyasalardaki son dalgalanmaları ve değerli metallerdeki düşüşü değerlendiren Yatırım Uzmanı Mert Başaran, tüm parasını tek bir yatırım aracına bağlayan yatırımcıların ciddi kayıplar yaşadığına dikkat çekti.Kaynak: Haber Merkezi
‘3+1 EV PARASI 2+1'E DÜŞTÜ’
Borsa kadar ön plana çıkmasa da altın ve gümüş yatırımcılarının da mağduriyet yaşadığını ifade eden Başaran, kendisine ulaşan bir yatırımcının durumuna dikkat çekti. Altındaki düşüş nedeniyle büyük kayıplar yaşandığını belirten Başaran, "Altında da çok ciddi mağdur oluşmaya başladı. Yani altında da hani tabii borsa kadar çok insan yazmıyor ama altınla ilgili de mesela bir tanesi var, o kadar büyük para yatırmış ki 'Paramın yüzde 30'u gitti' diyor. Yani '3+1 daire param vardı, 2+1'e düştü' diyor" ifadelerini kullandı.
NİŞANTAŞI’NDAN BEYLİKDÜZÜ’NE GÜMÜŞ KAYBI
Gümüş fiyatlarındaki düşüşe de değinen Başaran, yakın akrabalarından birinin yaşadığı kaybı örnek gösterdi. Akrabasının Nişantaşı'ndaki dairesini sattıktan sonra elde ettiği parayla gümüş aldığını belirten Başaran, "Ve gümüşü gitmiş tepeden almış yani. O fiyattan gümüşü nasıl alırsın falan filan. Yani bir ev parası, hem de Nişantaşı'nda dairesi vardı, satmıştı. Gitmiş gümüş almış, yarıya düşmüş. Yani Nişantaşı'ndaki dairenin yarısı gitti şimdi" dedi.
Akrabasının kaybettiği parayı yeniden kazanabilmek için beklemek zorunda kaldığını anlatan Başaran, "Şu an mesela Nişantaşı daireyi sattı, Beylikdüzü'nde alacak büyük ihtimalle artık yani böyle giderse" diye konuştu.
GAYRİMENKULDE NAKİT SIKIŞIKLIĞI UYARISI
Finansal piyasalardaki kayıpların gayrimenkul sektörüne de yansıdığını belirten Başaran, kısa vadede konut satışlarının olumsuz etkilenebileceğini dile getirdi.
Son dönemde kendisine çok sayıda kişinin ulaştığını aktaran Başaran, "Çünkü telefonum susmuyor ve gelenler ya 'Mert abi paramız ne olacak, ne olur çıkın konuşun bize destek olun' diyenler ya da 'Benim şu yerim var, acil satmak istiyorum' diyenler" açıklamasını yaptı.
Acil nakit ihtiyacı bulunan kişilerin sağlık, eğitim, evlilik ve taksit ödemeleri nedeniyle satış yapmak zorunda kaldığını belirten Başaran, "Dolayısıyla belli bir süre piyasada böyle bir mal satarken zorlanacağımız bir dönem olacak. Araba için de geçerli, araba satanlar var" uyarısında bulundu.
‘WARREN BUFFETT DEĞİLSİNİZ, RİSKİ DAĞITIN’
Yatırımcıların birikimlerinin tamamını tek bir hisseye veya yatırım aracına bağlamaması gerektiğini vurgulayan Başaran, küçük tutarlarla yapılan yatırımlarda kayıpların zaman içinde telafi edilebileceğini ifade etti.
Borsa yatırımlarında riskin dağıtılmasının önemine dikkat çeken Başaran, "Ben sanal varlıklarda çok para olmasını sevmem, hep benim zaten felsefem. Para çoğalsın, hemen bir yere park edeceksin. Ama 50 bin lira, 100 bin lira sorun yok. Düşse de yerine koyabilirsin" şeklinde konuştu.
Yatırımların farklı hisselere dağıtılması gerektiğini savunan Başaran, "Siz Warren Buffett olmadığınız için 20 tane hisseniz olması lazım diyorum" ifadelerini kullandı.
Portföy çeşitlendirmesinin bazı hisselerde yaşanan büyük kayıpların etkisini azaltabileceğini belirten Başaran, güvenilir hava yolu ve savunma sanayi gibi şirketlerin hisselerini örnek gösterdi.