Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Mersin Sinema Ofisi aracılığıyla düzenlediği "Açık Hava Sinema Günleri", Kültür Park'ta "Bir Cumhuriyet Şarkısı" filminin gösterimiyle başladı. Etkinlik, yaz boyunca beş film gösterimiyle devam edecek.
Mersin’de yaz akşamlarının yeni adresi: Açık hava sineması "Bir Cumhuriyet Şarkısı" ile başladı
Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Açık Hava Sinema Günleri", Kültür Park'ta palmiyeler altında gerçekleştirilen "Bir Cumhuriyet Şarkısı" filmi gösterimiyle sinemaseverlere kapılarını açtı; etkinlik yaz boyunca beş farklı film seçkisiyle devam edecek.Kaynak: ANKA
Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin "Açık Hava Sinema Günleri", Kültür Park'ta gerçekleştirilen "Bir Cumhuriyet Şarkısı" filmi gösterimiyle başladı. Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Mersin Sinema Ofisi tarafından hayata geçirilen etkinliğin ilk gösteriminde vatandaşlar, Kültür Park'ta palmiyelerin altında film izleme fırsatı buldu. Panayır Kafe yanındaki alanda yaz boyunca devam edecek gösterimlerde Mersinliler, farklı film seçkileriyle buluşacak.
Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Kent Katılımı ve Sivil Toplumla İlişkiler Şube Müdürü Başar Akça, Mersin Sinema Ofisi’nin yalnızca film gösterimleri düzenlemediğini, Mersin’i sinema sektörünün önemli merkezlerinden biri haline getirmek için çalışmalar yürüttüğünü söyledi.
Sinema Ofisi’nin 2024 yılında faaliyetlerine başladığını belirten Akça, "Asıl amacımız yapımcı ve yönetmenleri kentimize çekip; dizi, film ve belgeselleri Mersin’in güzel coğrafyasında çekebilmenin kolaylıklarını anlatmak ve imkânlar dahilinde bu konuda destek sunmak. Mersin Sinema Ofisi; Mersin gibi kültür ve sanatla iç içe olan bir şehirde sinemayla ilgili film festivalleri, film gösterileri, söyleşiler ve özellikle sinema alanında öğrenim gören öğrencilerimize ve akademik anlamda ilerlemek isteyenlere de atölye çalışmalarıyla katkı sunmaktadır" diye konuştu.
"Bir Cumhuriyet Şarkısı" filmini vatandaşlarla buluşturduklarını kaydeden Akça, "Palmiyelerin altında, Akdeniz'in kıyısında ve mükemmel Kültür Park sahilimizde her hafta bir filmi sinemaseverlerle buluşturuyoruz. Bu filmde de güzel bir tarihi drama izledik. Açık Hava Sinema Günleri kapsamında 5 seçkimiz olacak. Bunlardan ikisi çocuklara, üçü de genel içerik izleyici kitlesine yönelik. Mersinli sinemaseverleri bu güzel yapımlarla buluşturmak ve önümüzdeki süreçte de bizleri takip etmelerini, burada bu deneyimi yaşamalarını istiyoruz" ifadelerini kullandı.