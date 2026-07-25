Mersin’de yaz akşamlarının yeni adresi: Açık hava sineması "Bir Cumhuriyet Şarkısı" ile başladı

Sinema Ofisi’nin 2024 yılında faaliyetlerine başladığını belirten Akça, "Asıl amacımız yapımcı ve yönetmenleri kentimize çekip; dizi, film ve belgeselleri Mersin’in güzel coğrafyasında çekebilmenin kolaylıklarını anlatmak ve imkânlar dahilinde bu konuda destek sunmak. Mersin Sinema Ofisi; Mersin gibi kültür ve sanatla iç içe olan bir şehirde sinemayla ilgili film festivalleri, film gösterileri, söyleşiler ve özellikle sinema alanında öğrenim gören öğrencilerimize ve akademik anlamda ilerlemek isteyenlere de atölye çalışmalarıyla katkı sunmaktadır" diye konuştu.