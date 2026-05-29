Mersin'de dolu, sebze tarlaları ve meyve bahçelerini perişan etti

Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara da dolu afeti yaşanan 3 mahalledeki çiftçileri ziyaret etti, tarla, sera ve bahçelerde incelemelerde bulundu. Başkan Kara, "Yeniyurt, Veyselli, Tapureli mahallelerimizde doludan dolayı zarar gören çiftçilerimizi, vatandaşlarımızı ziyaret ettik. Geçmiş olsun dileklerinde bulunduk. Belediye olarak vatandaşlarımızın yarasını sarmak için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.