Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Mersin’de akıllara durgunluk veren olay: Enerji içecekleri bomba gibi patladı

Mersin’de akıllara durgunluk veren olay: Enerji içecekleri bomba gibi patladı

Mersin'de bir depoda stoklanan enerji içeceklerinin kendiliğinden patladığı görüntüler, gıda güvenliği endişelerini tırmandırdı. Uzmanlar, ambalajlardaki bu tip basınç artışının mikrobiyolojik bozulma ve fermantasyondan kaynaklanabileceğine dikkat çekiyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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Mersin’de akıllara durgunluk veren olay: Enerji içecekleri bomba gibi patladı - Resim: 1

Mersin kentindeki bir lojistik alanında çekildiği ifade edilen ve Gıda Bülteni'ne paylaşılan video kayıtları, kamuoyunda enerji içeceklerine dönük şüpheleri yeniden alevlendirdi. Bir ay öncesine ait olduğu aktarılan kayıtlarda, depolanmış haldeki stokların ardı ardına patladığı ve tahrip olan ürünlerin çöp kamyonuna yüklenerek imha sürecine götürüldüğü gözleniyor.

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Mersin’de akıllara durgunluk veren olay: Enerji içecekleri bomba gibi patladı - Resim: 2

Görüntüleri aktaran kaynaklar, ambalajların herhangi bir dış müdahale olmaksızın, durduk yere patlamaya başladığını belirtti. Olayın odağındaki kutuların üzerinde "Blue" markasının yer aldığı görüldü.

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Mersin’de akıllara durgunluk veren olay: Enerji içecekleri bomba gibi patladı - Resim: 3

Ürünlerin patlama sebebi henüz kesinleşmiş değil. Fakat uzmanlar ve gıda güvenliği temsilcileri, bu tür asitli ve gazlı içecek kutularında ambalajı patlatacak düzeyde basınç oluşturan temel etkenleri şöyle sıralıyor:

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Mersin’de akıllara durgunluk veren olay: Enerji içecekleri bomba gibi patladı - Resim: 4

Ambalaj içerisine maya veya bakteri bulaşması (mikrobiyolojik kontaminasyon),

Ürün içi fermantasyon sonucu kontrolsüz karbondioksit gazı birikimi,

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Mersin’de akıllara durgunluk veren olay: Enerji içecekleri bomba gibi patladı - Resim: 5

İmalat hatası ya da kutunun fiziki hasar alması,

Stoklama alanındaki aşırı yüksek sıcaklıklar.

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Mersin’de akıllara durgunluk veren olay: Enerji içecekleri bomba gibi patladı - Resim: 6

Üretime maya bulaşması halinde, sıvıdaki şeker hızlıca fermente oluyor. Kapalı ortamda biriken karbondioksit gazı, iç basıncı tavan yaptırarak ambalajın şişmesine, sızdırmasına veya nihayetinde şiddetle patlamasına yol açıyor.

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Mersin’de akıllara durgunluk veren olay: Enerji içecekleri bomba gibi patladı - Resim: 7

Doğrudan ambalaj patlamasına yol açan bu durumun tek örneği Türkiye değil. 2025 senesinde Almanya'daki Netto marketler zincirinde satışa sunulan "Booster Physics Fusion Carambola" isimli enerji içeceği, maya kontaminasyonu tespit edilmesi üzerine acilen piyasadan toplatılmıştı. Yetkili kurumlar, sıcaklık artışıyla birlikte ambalajların patlama riski taşıdığını vurgulayarak tüketicilere ürünleri kesinlikle açmamaları yönünde uyarıda bulunmuştu.

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Mersin’de akıllara durgunluk veren olay: Enerji içecekleri bomba gibi patladı - Resim: 8

Meyve suyunu, alkolü veya gazlı içecekleri tehdit eden bu durum, standart şartlarda imal edilen ve doğru depolanan ürünlerde görülmüyor. Ancak uzmanlar, ambalajı bombe yapmış, kapağı dışarı esnemiş, açılmadan sızıntı yapan veya gaz kaçıran ürünlerin kesinlikle tüketilmemesi ve kapağının açılmadan yetkililere bildirilmesi gerektiğinin altını çiziyor.

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Mersin’de akıllara durgunluk veren olay: Enerji içecekleri bomba gibi patladı - Resim: 9

Uyanıklığı artırma vaadiyle satılan bu içeceklerin muhtevasında; yüksek miktarda kafein, şeker ya da tatlandırıcılar, taurin, B vitaminleri, glukuronolakton, ginseng ve guarana yer alıyor.

Tek bir kutuda markaya göre 35 ila 300 mg arasında kafein bulunabiliyor. (Bir fincan Türk kahvesi yaklaşık 57 mg, bir shot espresso ise ortalama 100 mg kafein barındırır.) Ürünlerin çoğunda yaklaşık 27-30 gram (yaklaşık 7 küp şeker) şeker yer alıyor.

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