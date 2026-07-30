Mersin’de akıllara durgunluk veren olay: Enerji içecekleri bomba gibi patladı

Uyanıklığı artırma vaadiyle satılan bu içeceklerin muhtevasında; yüksek miktarda kafein, şeker ya da tatlandırıcılar, taurin, B vitaminleri, glukuronolakton, ginseng ve guarana yer alıyor.

Tek bir kutuda markaya göre 35 ila 300 mg arasında kafein bulunabiliyor. (Bir fincan Türk kahvesi yaklaşık 57 mg, bir shot espresso ise ortalama 100 mg kafein barındırır.) Ürünlerin çoğunda yaklaşık 27-30 gram (yaklaşık 7 küp şeker) şeker yer alıyor.