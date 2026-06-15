Yeniçağ Gazetesi
15 Haziran 2026 Pazartesi
İstanbul 28°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Ekonomi Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası 777 bin liranın mevduat getirisi dudak uçuklattı

Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası 777 bin liranın mevduat getirisi dudak uçuklattı

Merkez Bankası Haziran ayına ilişkin politika faizini yüzde 37'de sabit bıraktı. Faiz kararı sonrası parasını kazanca dönüştürmek isteyenler mevduat faizlerini takip etmeye başladı. 777 bin liranın 92 günlük faiz getirisi 2,5 asgari ücreti aştı.

Mina Kaymakçı Mina Kaymakçı
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası 777 bin liranın mevduat getirisi dudak uçuklattı - Resim: 1

Parasını TL'de tutmak ve değer kaybetmesini istemeyen müşteriler, yatırım aracı olarak mevduat faizini kullanıyor. Ancak bankadan bankaya değişen oranlarda ciddi farklar ortaya çıkabiliyor.

1 11
Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası 777 bin liranın mevduat getirisi dudak uçuklattı - Resim: 2

Mevduat faizleri bankadan bankaya %23 ile %45 arasında değişiyor. En az ve en fazla faiz veren bankalar arasında 10 bin lirayı aşkın fark oluştu.

2 11
Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası 777 bin liranın mevduat getirisi dudak uçuklattı - Resim: 3

İşte 777 bin liranın 92 günlük mevduat faiz getiri...

3 11
Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası 777 bin liranın mevduat getirisi dudak uçuklattı - Resim: 4

Banka: ING
Ana para: 777 bin lira
Faiz oranı: %23,00
Vade gün sayısı: 92
Net kazanç: 37.162 TL
Vade sonu toplam miktar: 814.162 TL

4 11
Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası 777 bin liranın mevduat getirisi dudak uçuklattı - Resim: 5

Banka: ENPARA
Ana para: 777 bin lira
Faiz oranı: %35,00
Vade gün sayısı: 92
Net kazanç: 56.551 TL
Vade sonu toplam miktar: 833.551 TL

5 11
Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası 777 bin liranın mevduat getirisi dudak uçuklattı - Resim: 6

Banka: Getir Finans
Ana para: 777 bin lira
Faiz oranı: %40
Vade gün sayısı: 92
Net kazanç: 64.629 TL
Vade sonu toplam miktar: 841.629 TL

6 11
Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası 777 bin liranın mevduat getirisi dudak uçuklattı - Resim: 7

Banka: Garanti Bankası
Ana para: 777 bin lira
Faiz oranı: %41
Vade gün sayısı: 92
Net kazanç: 66.245 TL
Vade sonu toplam miktar: 843.245 TL

7 11
Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası 777 bin liranın mevduat getirisi dudak uçuklattı - Resim: 8

Banka: AKBANK
Ana para: 777 bin lira
Faiz oranı: %42
Vade gün sayısı: 92
Net kazanç: 67.861 TL
Vade sonu toplam miktar: 844.861 TL

8 11
Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası 777 bin liranın mevduat getirisi dudak uçuklattı - Resim: 9

Banka: ON DİGİTAL
Ana para: 777 bin lira
Faiz oranı: %45
Vade gün sayısı: 92
Net kazanç: 72.708 TL
Vade sonu toplam miktar: 849.708 TL

9 11
Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası 777 bin liranın mevduat getirisi dudak uçuklattı - Resim: 10

Banka: Alternatif Bank
Ana para: 777 bin lira
Faiz oranı: %46
Vade gün sayısı: 92
Net kazanç: 74.324 TL
Vade sonu toplam miktar: 851.324 TL

10 11
Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası 777 bin liranın mevduat getirisi dudak uçuklattı - Resim: 11

Veriler enuygunfinans.com'dan derlenmiş olup yatırım tavsiyesi taşımamaktadır

11 11
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro