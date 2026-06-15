Parasını TL'de tutmak ve değer kaybetmesini istemeyen müşteriler, yatırım aracı olarak mevduat faizini kullanıyor. Ancak bankadan bankaya değişen oranlarda ciddi farklar ortaya çıkabiliyor.
Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası 777 bin liranın mevduat getirisi dudak uçuklattı
Merkez Bankası Haziran ayına ilişkin politika faizini yüzde 37'de sabit bıraktı. Faiz kararı sonrası parasını kazanca dönüştürmek isteyenler mevduat faizlerini takip etmeye başladı. 777 bin liranın 92 günlük faiz getirisi 2,5 asgari ücreti aştı.Mina Kaymakçı
Mevduat faizleri bankadan bankaya %23 ile %45 arasında değişiyor. En az ve en fazla faiz veren bankalar arasında 10 bin lirayı aşkın fark oluştu.
İşte 777 bin liranın 92 günlük mevduat faiz getiri...
Banka: ING
Ana para: 777 bin lira
Faiz oranı: %23,00
Vade gün sayısı: 92
Net kazanç: 37.162 TL
Vade sonu toplam miktar: 814.162 TL
Banka: ENPARA
Ana para: 777 bin lira
Faiz oranı: %35,00
Vade gün sayısı: 92
Net kazanç: 56.551 TL
Vade sonu toplam miktar: 833.551 TL
Banka: Getir Finans
Ana para: 777 bin lira
Faiz oranı: %40
Vade gün sayısı: 92
Net kazanç: 64.629 TL
Vade sonu toplam miktar: 841.629 TL
Banka: Garanti Bankası
Ana para: 777 bin lira
Faiz oranı: %41
Vade gün sayısı: 92
Net kazanç: 66.245 TL
Vade sonu toplam miktar: 843.245 TL
Banka: AKBANK
Ana para: 777 bin lira
Faiz oranı: %42
Vade gün sayısı: 92
Net kazanç: 67.861 TL
Vade sonu toplam miktar: 844.861 TL
Banka: ON DİGİTAL
Ana para: 777 bin lira
Faiz oranı: %45
Vade gün sayısı: 92
Net kazanç: 72.708 TL
Vade sonu toplam miktar: 849.708 TL
Banka: Alternatif Bank
Ana para: 777 bin lira
Faiz oranı: %46
Vade gün sayısı: 92
Net kazanç: 74.324 TL
Vade sonu toplam miktar: 851.324 TL
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