Mercedes ve BMW kullananlar bunu konuşuyor: Çin işi SUV sahada

Çinli otomobil üreticisi Avatr, yeni amiral gemisi modeli olan T09 konseptini Paris Otomobil Fuarı kapsamında sergiledi. Üç sıra koltuklu büyük SUV; 6 kişilik konforlu kabin yapısı, devasa ekran düzeni ve menzil uzatıcı hibrit teknolojisiyle öne çıkıyor.
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Çinli otomobil üreticisi Avatr, yeni amiral gemisi T09 ile lüks SUV segmentine iddialı bir giriş yaptı. 1.000 beygiri aşan gücü ve 6 kişilik geniş kabiniyle dikkat çeken model, dev rakiplerine meydan okumaya hazırlanıyor.Kaynak: Haber Merkezi
Changan ve batarya devi CATL ortaklığıyla kurulan, araç içi teknolojilerinde ise Huawei desteğini arkasına alan Avatr; T09 modeliyle lüks SUV segmentindeki konumunu güçlendirmeyi amaçlıyor.
Yaklaşık 5,2 metre uzunluğa ve 2 metre genişliğe sahip olan araç, boyutlarıyla Mercedes-Benz GLS ve BMW X7 gibi modellerle doğrudan rekabet edecek. Paris'te sergilenen konsept, eylül ayında Çin'de gösterilen üretim versiyonunun küresel pazarlara yönelik bir ön gösterimi durumunda.
Üretim modelinin 2026 yılında Çin'de satışa sunulması ve yaklaşık 500 bin yuan (yaklaşık 70.500 dolar) seviyesinde bir fiyat etiketine sahip olması öngörülüyor.
HER SIRA İÇİN BAĞIMSIZ KOLTUK DÜZENİ
İç mekanda 2+2+2 oturma düzeni sunan T09, her sırada iki bağımsız koltuk bulunduruyor. Ön konsolda A sütunları arasında uzanan kokpit yapısında, 10,25 inçlik dijital gösterge paneline iki adet 17,2 inçlik dev ekran eşlik ediyor.
T09 ayrıca markanın "Vision Xpectra" adını verdiği yeni tasarım dilini sergiliyor. Şirket, mevcut modellerindeki sportif çizgilerin aksine bu amiral gemisinde daha ağırbaşlı ve görkemli bir duruşu tercih ediyor.
2,0 LİTRELİK TURBO MOTOR VE 3 ELEKTRİK MOTORU
T09'un güç aktarma organlarında 2,0 litrelik turbo benzinli motor ile 3 adet elektrik motorunu bir araya getiren menzil uzatıcı bir hibrit sistem görev yapıyor.
Dört tekerlekten çekiş sağlayan sistemde benzinli motor 208 beygir güç üretirken, elektrik motorları sırasıyla 241, 302 ve 302 beygir güç sunuyor. Bu kurulumla toplam güç 1.000 beygirin üzerine çıkarken, aracın azami hızı 220 km/s olarak açıklanıyor.
71,24 KWSA KAPASİTELİ CATL BATARYA
Model, enerjisini 71,24 kWsa kapasiteli CATL Freevoy bataryadan alıyor. Şarj edilebilir hibrit ve menzil uzatıcı sistemler için özel geliştirilen bu batarya, Çin'deki CLTC standartlarına göre yaklaşık 330 kilometrelik bir saf elektrikli menzil sunabiliyor.
ULUSLARARASI DETAYLAR VE SATIŞ TARİHİ
Paris'te sergilenen konsept tasarım açısından Çin versiyonuyla aynı hatları taşısa da, Avatr henüz Avrupa ve diğer ihracat pazarlarına yönelik teknik ayarları, donanım seviyelerini ve menzil verilerini netleştirmiş değil. T09'un uluslararası pazarlardaki satışının 2027 yılı sonrasında başlaması planlanıyor.