Mercedes ve BMW kullananlar bunu konuşuyor: Çin işi SUV sahada

Yaklaşık 5,2 metre uzunluğa ve 2 metre genişliğe sahip olan araç, boyutlarıyla Mercedes-Benz GLS ve BMW X7 gibi modellerle doğrudan rekabet edecek. Paris'te sergilenen konsept, eylül ayında Çin'de gösterilen üretim versiyonunun küresel pazarlara yönelik bir ön gösterimi durumunda.